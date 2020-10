El Govern demana "sacrificar l'activitat social" i anuncia noves mesures per als pròxims dies

"Sacrificar l'activitat social per garantir la resposta del sistema sanitari". La consellera de Salut, Alba Vergés, i el vicepresident del Govern i president substitut, Pere Aragonès, han comparegut des de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona amb un missatge clar: cal evitar les trobades presencials per frenar el virus. Després d'admetre la preocupació per la tendència creixent de les xifres de la pandèmia, que avui ha arribat als 311 punts de risc de rebrot, han anunciat noves mesures per als propers dies. "Si som estrictes, no ens caldria aplicar cap mesura", ha detallat Vergés, que no ha aclarit si seran recomanacions o restriccions, ni quan s'aplicaran.

On sí s'han endurit les mesures és a quinze municipis del Vallès Occidental, segons ha informat la consellera. El Procicat ha aprovat una reducció de l'aforament de bars, restaurants i actes religiosos al 50%, i demana a la població que es quedi a casa tant com pugui. Aquestes mesures que entraran en vigor quan es publiquin al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) afecten Sabadell, Terrassa, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Matadepera, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sentmenat i Viladecavalls.

Tot i que asseguren estar més preparats que fa uns mesos, Aragonès ha instat la societat a abaixar el ritme, sobretot en l'enton familiar, que és quan –diu– s'assoleix més nivell de confiança. "O ens multipliquem nosaltres en les estratègies o el virus es multiplica", ha afegit el vicepresident.

Per la seva banda, Vergés ha demanat “ser un equip de 7 milions i mig de persones en la lluita contra el covid-19” reduint i evitant les trobades presencials que no siguin imprescindibles en tots els àmbits per protegir els llocs de feina d'obligada presencialitat. També ha requerit la virtualitat de les classes a les universitats, com ja va fer ahir el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que no ha participat en la compareixença perquè està confinat per haver tingut contacte amb un cas de coronavirus.

Nova tècnica de diagnòstic

Vergés ha anunciat una nova tècnica que es desenvoluparà a l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'hospital de la la Vall d'Hebron, l'hospital de Bellvitge i el Banc de Sang i Teixits, i que permet descartar positius de vuit persones amb només una analítica. "Això ens permet doblar la capacitat de les proves", ha dit la consellera, que també ha anunciat que incorporen 500.000 tests antígens en hospitals sense laboratori i a l'atenció primària, i que disposen d'una reserva de 500.000 més.