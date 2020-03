L'antic asil de Granollers es converteix en l'Edifici del Coneixement

Granollers és d'aquelles ciutats mitjanes de Catalunya que hi ha just on s'acaba l'àrea metropolitana de Barcelona. Està massa a prop per ser considerada com el mal anomenat territori però prou lluny per no gaudir dels beneficis de la gran Barcelona. Per aquest motiu, la capital del Vallès Oriental posa en valor projectes dels quals es pot sentir orgullosa perquè tenen un alt valor afegit i no són només façana. De fet, en sentit literal, per al projecte que s'ha inaugurat aquest dijous a Granollers la façana té una importància cabdal. L'Hospital General de Granollers, a través de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG), ha presentat en societat l'Edifici del Coneixement, on traslladaran tota l'activitat docent i de recerca, ubicat a l'antic pavelló de Sant Esteve, un edifici modernista que estava abandonat des del 1984 del qual només s'ha conservat la façana, que està protegida.

Aquest pavelló es va començar a construir el 1933, quan es van adonar que l'Hospital de Granollers, estrenat el 1923, ja havia quedat petit. La idea inicial era construir un edifici annex però separat per traslladar-hi els pacients amb malalties infeccioses, cosa que ha recordat aquest dijous el director general de la FPHAG, el doctor Rafael Lladó, per la coincidència amb l'actual epidèmia mundial de coronavirus. La Guerra Civil i, sobretot, les penúries de la postguerra van aturar i ajornar la finalització de les obres fins al 1957. En aquell moment ja no era necessari un espai per a les malalties infeccioses i l'edifici va acollir l'asil per a la gent gran fins al 1984, quan es va inaugurar el Centre Geriàtric Adolfo Montañá, just al costat. Des de llavors, aquell fantàstic edifici d'estil modernista, igual que l'edifici principal de l'hospital –dissenyats per l'arquitecte Josep M. Miró i Guibernau–, va quedar en desús i es va anar degradant, fins que el 2014 van començar les obres de reforma.

El nou Edifici del Coneixement ha suposat una inversió de 2,63 milions d'euros, dels quals dos terços (1,8 milions) els ha aportat la Fundació Bancària La Caixa. La Fundació de l'Hospital hi ha traslladat i concentrat tota l'àrea de formació i desenvolupament, l'àrea de recerca i innovació i l'àrea de docència. L'Hospital General de Granollers és també hospital universitari des del 2008, amb la vinculació amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), per on passen més de 800 estudiants cada any. Pel que fa a l'àrea de recerca, a Granollers es fan assajos clínics per a diferents farmacèutiques de medicaments oncològics i per al VIH, a més de participar en projectes per estudiar la dependència i l'envelliment finançats per la UE, entre d'altres.

A l'acte inaugural hi han participat, a més del doctor Lladó, el director corporatiu de recerca i estratègia de la Fundació Bancària La Caixa, Àngel Font; el doctor Robert Fabregat, director general de recerca i innovació del departament de Salut de la Generalitat, i l'alcalde de Granollers i president de la FPHAG, Josep Mayoral.