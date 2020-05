Grifols posarà a disposició d'Espanya 1,5 milions de tests la setmana que ve

La multinacional catalana d'hemoderivats Grifols posarà a disposició d'Espanya, a partir de la setmana que ve, 1,5 milions de tests moleculars capaços de detectar el virus SARS-CoV-2 en tres hores i mitja.

Així ho ha avançat a Efe el director industrial de la multinacional, Daniel Fleta, que ha aclarit que aquest tipus de test molecular específic té "una sensibilitat equivalent o fins i tot superior a uns altres test moleculars disponibles actualment", com els anomenats PCR.

La multinacional ha anunciat aquest migdia a través d'un comunicat que ha completat el desenvolupament del test molecular específic TMA (amplificació mediada per transcripció), que va començar a dissenyar la primera setmana de febrer, uns reactius que es produeixen a la planta que Grifols té a San Diego (EUA).

De fet, en la presentació dels resultats del primer trimestre, Grifols ja va avançar que tindria preparat aquest test al principi de maig.

Grifols ha precisat que ha rebut recentment l'autorització de l'Agència Espanyola del Medicament i els Productes Sanitaris per a aquest test i que compta amb la capacitat de produir-ne "un milió a la setmana a la seva planta de Sant Diego".

Fleta ha aclarit que "no es tracta d'un test ràpid", sinó d'un test molecular de molt alta sensibilitat que "busca la presència de virus i que és capaç de detectar-lo també en persones asimptomàtiques". "Si hi ha virus, el trobem", ha explicat el directiu.

I és que el test desenvolupat per Grifols s'obté gràcies a una mostra nasofaríngia i detecta el material genèric del virus.

Un cop presa la mostra, aquest test amb tecnologia TMA es processa en equips Procleix Panther de Grifols presents en hospitals i amb capacitat d'analitzar "més de mil mostres diàries per instrument", ha detallat Fleta.

El directiu ha explicat que des d'un primer moment el ministeri de Sanitat es va interessar pels tests de Grifols i que "ha delegat la gestió de les compres a les comunitats", que són les que faran arribar les seves "necessitats" de tests a la multinacional.

El directiu ha assegurat que Grifols té peticions de moltíssims països de tot el món, però que s'ha donat prioritat a les necessitats d'Europa.

El primer lot de producció d'aquests tests va ser d'unes 100.000 unitats, de les quals la meitat es van deixar als EUA i l'altra meitat es van portar a Espanya. Dels 50.000 portats a Espanya, una part es van usar per completar els processos de validació del test, però encara en queden 35.000 de disponibles, ha comentat Fleta, que ha afegit que el segon lot està "en producció" i serà el que arribi a partir de la setmana que ve a Espanya.

Un factor "diferencial" del test desenvolupat per Grifols és que obre la possibilitat de fer estratègies de testatge grupal d'individus ( pool testing), a més de permetre tests individuals. És a dir, que el test de Grifols permet prendre mostres de fins a setze persones, barrejar-les "en un únic tub d'assaig" i testar al mateix temps si tot aquest grup està lliure de virus, cosa que permet multiplicar la capacitat de testeig de la població, aclareix el directiu. Si una o diverses mostres donen positiu, llavors es pot "obrir aquest pool i localitzar els individus infectats, però el cribratge en grups "multiplica la capacitat de testeig de la població".

El coconseller delegat de Grifols, Víctor Grífols Déu, ha assegurat en un comunicat que "tenir un test amb alta sensibilitat per abordar una possible estratègia de pooling és, sens dubte, un factor diferencial, que ho podria fer possible".

"Quan la incidència o la prevalença de la malaltia no sigui tan alta, té molt de sentit fer poolings de pacients", és a dir, testar un grup alhora, ha destacat Daniel Fleta, per a qui aquesta estratègia pot ser "viable "en el cas d'alguna regió espanyola.

Pel que fa als EUA, Fleta ha dit que ara per ara Grifols se centra en l'ús del plasma de convalescents, és a dir, l'extret de persones recuperades de covid-19, per combatre el virus.

També es faran servir aquests tests moleculars de detecció del nou coronavirus en el cas d'empleats de Grifols a tot el món, per vetllar per la seva seguretat i assegurar-se que els centres de la multinacional al país continuen funcionant.

De moment la multinacional dona prioritat a Europa, i en particular a Espanya, en la distribució d'aquests tests moleculars de detecció del nou coronavirus.

Preguntat per la possibilitat d'ampliar la producció a San Diego (EUA), Fleta ha assegurat que es podria estudiar modificant l'ús d'una part de les instal·lacions, però ha recordat que aquesta planta ha de continuar produint també uns altres tests per a la seva divisió de diagnòstic.

El test molecular per detectar el virus SARS-CoV-2 és fruit de l'esforç coordinat dels equips de Grifols a San Diego, Barcelona i Bilbao, perquè els tests s'han validat en mostres d'origen respiratori als laboratoris de Grifols-Progenika a Bilbao.

Tot i que el negoci principal de Grifols són les proteïnes plasmàtiques, la companyia disposa d'una important divisió de diagnòstic gràcies a l'adquisició d'aquest negoci a Novartis el 2014 i haver-lo potenciat amb la compra d'Hologic el 2017.