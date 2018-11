Un grup de 300 alumnes de la UAB talla els accessos al Campus de Bellaterra en la primera jornada de vaga estudiantil

Un grup de 300 estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha tallat els accessos al Campus de Bellaterra en la primera jornada de vaga per exigir que s'apliqui la rebaixa del 30% de les taxes universitàries que va aprovar el Parlament l'any 2016. Els joves han passat la nit a la Facultat de Filosofia i Lletres i s'han concentrat a les set del matí a la plaça Cívica, des d'on s'han dividit en piquets informatius.

Segons l'ACN, han muntat barricades amb contenidors per bloquejar la circulació de vehicles als eixos central i sud i l'accés a peu des de l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). També han barrat el pas a l'aulari central i les entrades principals de les diferents facultats.

Altres grups d'estudiants universitaris s'han tancat aquesta nit en algunes facultats de les universitats Pompeu Fabra (UPF) i de Barcelona (UB) per engegar les dues jornades de protestes que han convocat, aquest dimecres i dijous, per exigir una reducció del 30% de les taxes universitàries.

Els estudiants han passat la nit a les facultats

Segons ha informat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), els Mossos d'Esquadra van anar a la nit al campus de la Universitat Pompeu Fabra de Ciutadella per desallotjar els estudiants que havien accedit a l'interior de l'edifici, tancat per ordre del rectorat, tal com recull Efe.

Segons el sindicat, també hi ha grups que han dormit al campus del Poblenou de la UPF i a les facultats de Geografia i Història i de Filosofia de la UB, sense que hi hagués cap intervenció policial. Segons el mateix sindicat, a la UAB hi han dormit uns 300 estudiants.

L'actuació d'ahir dels Mossos d'Esquadra va ser criticada per la CUP, que va demanar la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, "per respondre un cop més a les protestes en defensa de l'educació enviant-hi els Mossos".

A més de la xifra d'estudiants, que també demanen l'equiparació dels preus entre màsters i graus, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i el sindicat CGT han convocat aquest dimecres aturades del personal docent i investigador (PDI) de totes les universitats públiques catalanes.