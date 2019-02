StopFeminazis: el nou autobús d'Hazte Oír per qüestionar la violència de gènere

Hazte Oír ha posat en marxa un nou autobús, aquest cop contra el "feminisme radical" i per demanar al PP, Ciutadans i Vox la derogació de les lleis de gènere, en concret de la llei de violència de gènere del 2004 i de les normes LGTBI autonòmiques. Està previst que el vehicle recorri diverses ciutats de l'Estat fins al 8 de març, Dia Internacional de la Dona i en què està prevista una vaga feminista.

"No és violència de gènere. És violència domèstica". Aquest és el missatge que es pot llegir en un lateral de l'autobús i que l'entitat ha escollit per a aquesta campanya. Hazte Oír inclou un segon lema, "Les lleis de gènere discriminen l'home", i es dirigeix directament als líders del PP, Ciutadans i Vox, els quals insta a derogar-les. A més, l'entitat fa servir la imatge del dictador alemany Adolf Hitler, que apareix en una imatge amb la cara maquillada i el símbol feminista a la gorra.

La iniciativa s'ha presentat aquest dijous a Madrid, i la intenció és que el mateix dijous i divendres l'autobús circuli pels carrers de la ciutat i visiti les seus dels tres partits polítics. Fins al divendres 8 de març el vehicle visitarà Barcelona, València, Sevilla, Cadis i Pamplona. La campanya finalitzarà durant la mateixa jornada del 8-M amb l'entrega de firmes ciutadanes, que es recolliran durant el cap de setmana, a les seus dels partits, on hi ha convocada una manifestació.

Malgrat que Interior aquest any ha retirat a l'entitat la condició d'utilitat pública, fonts de l'Ajuntament de Madrid han afirmat que això "no afecta" la posada en marxa i circulació d'aquest autobús, ja que la pèrdua d'aquesta condició no comporta la prohibició ni l'exclusió de l'entitat del registres d'associacions.

El portaveu de la campanya, Luis Losada, ha justificat el seu llançament en el marc de les eleccions generals del 28 d'abril: "La llei de violència de gènere ha suposat una violació del principi d'igualtat i del de presumpció d'innocència i, malauradament, no ha solucionat el problema que pretenia solucionar, que era el nombre de dones mortes a mans de les seves parelles".

Segons Losada, la llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, aprovada l'any 2004 i avalada pel Tribunal Constitucional, "no funciona" i "discrimina els homes". "El que demanem és que s'enfronti aquesta realitat amb receptes noves perquè la vella ha demostrat que no funciona", ha assegurat.