Noves proves "rellevants" per resoldre l'assassinat d'Helena Jubany

El 23 de març d'aquest any va suposar un punt d'inflexió per l'assassinat d'Helena Jubany. Aquella nit es va emetre un doble capítol del programa Crims de TV3 dedicat a aquest cas i es va "perdre la por". Així ho pensa la família de Jubany, que des de llavors ha vist com moltes persones s'hi posaven en contacte per donar-los detalls que es desconeixien. Amb alguns dels testimonis, nous documents i proves pericials, confien que 19 anys després es pugui resoldre qui va matar Jubany. El 5 de juny es va presentar un escrit al jutjat d'instrucció de Sabadell per demanar que reobri la investigació –arxivada des del 2005– amb les noves proves "rellevants" que s'han aportat, que apunten a un dels investigats pel crim com a sospitós.

Helena Jubany va ser trobada morta quan tenia 27 anys en un solar de Sabadell el 2 de desembre del 2001. Tenia cremades al cos, estava despullada i l'havien tirat allà des d'un terrat. El jutjat va imputar Montse Careta, Santi Laiglesia Pla i Ana Echaguivel com a responsables de l'assassinat. Tots tres havien coincidit amb la víctima a la Unió Excursionista de Sabadell. Careta va ingressar a la presó de Wad-Ras, on es va suïcidar al cap de tres mesos després de defensar la seva innocència. Se l'havia investigat per la seva relació amb Jubany i perquè vivia al bloc de pisos des d'on s'havia llançat la víctima. La parella de Careta era Laiglesia, que tenia claus del domicili.

Amb els diversos indicis que han recopilat els últims mesos, la família de Jubany considera que Laiglesia és "el principal" sospitós. Segons el germà de la víctima, Joan Jubany, es planteja que també hi pugui haver altres persones implicades "en diferents graus", tot i que es descarta que Echaguivel –que també va estar a la presó pel cas– hi estigui vinculada. "A risc d'equivocar-nos", la petició de reobrir la investigació es dirigeix a Laiglesia perquè les noves proves poden desmuntar la seva coartada. L'advocat de la família, Benet Salellas, assegura que el material que han aportat "qüestiona d'arrel" les declaracions de diferents persones que van intervenir en la investigació.

Davant el risc que es puguin "esguerrar" algunes proves si es fan públiques, l'entorn de la víctima no vol donar-ne més detalls i demana al jutjat que decreti el secret de sumari si reobre el cas. "Tenim un any de temps per fer una investigació seriosa i profunda amb els elements que hem posat sobre la taula. Demanem al jutjat d'instrucció que, aquesta vegada sí, estigui per fer justícia", reclama Salellas. El germà de Jubany creu que "si algú va boicotejar" la investigació en el seu moment, "va ser el jutge instructor". Tot i que la família vol que els Mossos d'Esquadra assumeixin el cas –llavors el va portar la Policia Nacional– perquè són els que ara tenen les competències en un assassinat d'aquest tipus, pensa que fa 19 anys el jutge "no va permetre" als agents estirar el fil.

Un any abans de prescriure

Pel que fa al termini d'un any que posa Salellas, és el temps que queda perquè el cas prescrigui a finals del 2021, quan farà 20 anys del crim, per a les persones que no han estat investigades per l'assassinat. Pel que fa a Laiglesia i Echaguivel, la seva prescripció arriba fins a l'octubre del 2025, quan farà 20 anys que es va arxivar la causa. El jutjat que ha de decidir si reobre la investigació ha canviat perquè, per una reorganització interna dels tribunals, ara el cas pertoca al número 2 de Sabadell –abans el portava el número 3.

"No veiem motius per no reobrir la investigació només aplicant el sentit comú i la lògica. Aportem nous elements sense entrar en els fils que van quedar pendents, que s'haurien de continuar estirant", defensa Joan Jubany. Assegura que no els mou "un ànim de venjança, sinó senzillament de saber què va passar amb l'Helena, per què, qui ho va fer i poder tancar el dol".