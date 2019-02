El Homrani admet un repunt "molt important" d'arribades de 'menes' aquesta setmana

El conseller de Treball, Afers Social i Famílies, Chakir el Homrani, ha admès que aquesta setmana hi ha hagut un repunt “molt important” de l’arribada de menors estrangers no acompanyats, els coneguts com a 'menes', a Catalunya.

El Homrani ho ha dit després que aquest diari publiqués avui que només a la comissaria de plaça d'Espanya n'han comptabilitzat 23 des de dilluns i que, en els últims tres mesos, malgrat ser hivern, almenys 700 menors han tornat a passar la nit en només dues comissaries, la de Ciutat Vella i la de plaça d'Espanya.

El conseller ha posat èmfasi aquest matí en el fet que només durant el mes de gener el departament ha creat més de 120 noves places. De fet, tal com va avançar ahir també l'ARA, la conselleria n'obrirà 20 més la setmana que ve. Segons El Homrani, la creació de noves places no s’aturarà, atès que el Govern preveu l'arribada de més de 5.000 joves aquest any, respecte als 3.700 que ho van fer durant el 2018. “Estem en millors condicions a l’hora de donar-hi resposta que quan vaig assumir la tasca de conseller”, ha afegit.

En declaracions recollides per l'ACN, el conseller ha garantit que continuen treballant per assegurar “la primera acollida” dels joves, però sobretot per procurar que quan els nois i noies surtin del sistema de protecció “no siguin vulnerables i tinguin oportunitats”. En aquest sentit, El Homrani ha destacat la incorporació d’un miler de places als centres de noves oportunitats i als pisos d’emancipació, i ha reclamat que la regularització administrativa sigui més àgil.

Durant una visita a Torredembarra (al Tarragonès), Chakir el Homrani ha advertit que la situació és “de molta excepcionalitat” a Catalunya i a tot Europa, per la qual cosa ha apostat per una política de prevenció i generació d’oportunitats als països d’origen. Pel que fa als joves que ja són aquí, el conseller ha insistit que les prioritats són l’emancipació i l’empoderament per garantir que la tasca d’acollida i inclusió doni fruits quan siguin adults.