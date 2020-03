Es posen en marxa campanyes de suport al personal hospitalari i als malalts

Just quan toquen les vuit del vespre comencen a sonar els primers acords de percussions improvisades amb estris de cuina pels celoberts i balcons de les ciutats de tot el país: una mostra espontània de suport de tota la ciutadania adreçada al personal sanitari que està lluitant contra la pandèmia des de primera línia. Ara, amb el lema "No esteu sols", l'Hospital Clínic de Barcelona ha posat en marxa una campanya a les xarxes socials perquè les persones puguin enviar missatges d'ànim tant als pacients com als professionals que lluiten dia a dia contra la malaltia. L'objectiu és que els malalts i tots els treballadors del centre –infermeres, metges, vetlladors, auxiliars, personal de neteja i d'administració– se sentin més acompanyats i notin l'escalf dels ciutadans en una situació sense precedents.

651x366 Dibuixos de nenes per al personal del Clínic Dibuixos de nenes per al personal del Clínic

Uns "herois i heroïnes"

Entre els missatges que reben al Clínic sobresurten paraules com ara admiració, estima, consol, solidaritat i agraïment. "No em puc arribar a imaginar la càrrega emocional que esteu portant. Sou herois i heroïnes per a molts, però aquest poder el perdeu quan torneu a casa i us convertiu en pares, mares, fills, germans... En aquests moments no defalliu. Recordeu l'últim somriure dibuixat en un malalt, l'agraïment d'un poble que us dona suport", diu una carta signada per Lenicosa. "Convençuda que la sanitat pública d'aquest petit país compta amb un equip impressionant de persones, grans professionals, vocacionals, que estimen la seva feina, que els apassiona el seu dia a dia, que lluiten fins a l'últim moment, que ho deixen tot per ajudar-nos", escriu Montse Barat des del Bages. I encara una altra: "El meu reconeixement a la vostra tasca, del primer a l’últim treballador. Que la vida us torni tot el que esteu donant". Signat: Maria. També envien un missatge ben tendre dos germans petits: "Som el Bruno i la Martina, tenim tres anys i mig i vam estar amb vosaltres molt de temps. Ens vau cuidar moltíssim, i també la meva mare Marta, que quan nosaltres vam néixer també estava una mica malaltona. Sempre us agrairem el que vau fer per nosaltres".

651x366 Dibuixos en suport a l'hospital Clínic Dibuixos en suport a l'hospital Clínic

L'Hospital de Mar, per la seva banda, ha engegat la campanya #CartesqueCuren, una iniciativa per enviar cartes als pacients aïllats i donar-los ànim per passar el tràngol. Alguns internautes n'han enviat en altres idiomes per si de cas hi ha pacients estrangers.

Engeguem #CartesqueCuren. Escriu a les persones ingressades a l' @hospitaldelmar per transmetre'ls el teu escalf! Nosaltres els hi farem arribar. Tots junts som més forts i superarem la #COVID19! https://t.co/lRNcQtdWv7 #coronavirus pic.twitter.com/3QNqnX3cBT — Hospital del Mar (@hospitaldelmar) March 20, 2020

Per a les persones que no tenen Twitter també han obert l'adreça de correu electrònic cartesquecuren@hospitaldelmar.cat. La iniciativa va en la línia de poder donar suport anímic a les persones que estan passant per la malaltia, i ha estat molt ben rebuda pels usuaris de les xarxes.

De la seva banda l'Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus (Baix Camp), especialitzat en salut mental, ha fet una crida a la ciutadania perquè enviï cartes de suport per fer més suportable el confinament de les persones ingressades al centre. L'Hospital demana que s'enviïn cartes, missatges, dibuixos o altres comunicacions positives i d'ànim a l'adreça cartesperemata@gmail.com.