L'Hospital Clínic creixerà en 300 llits per a pacients de covid-19 a l'Hotel Catalonia Plaza

El Clínic comptarà amb un hospital de campanya, com els altres tres grans centres sanitaris de Barcelona, però no serà en un poliesportiu, sinó a l'Hotel Catalonia Plaza, a la plaça Espanya. Així ho ha anunciat aquest dilluns en roda de premsa la regidora de Salut, Gemma Tarafa, que ha explicat que a l'allotjament turístic ja hi ha una trentena de pacients i que s'hi han habilitat fins a 300 llits per atendre malalts lleus del coronavirus. L'ampliació de la capacitat del Clínic s'emmarca en el projecte Pavelló Salut, impulsat per l'Ajuntament i la Generalitat, que també dona cobertura a la Vall d'Hebron, Sant Pau i l'Hospital del Mar.

En el cas d'aquests hospitals, l'ampliació de llits s'està fent en poliesportius. Tarafa ha explicat que al CEM Olímpics (Vall d'Hebron) també hi ha 30 pacients i que en les pròximes hores n'acollirà 132. Al CEM Guinardó (Sant Pau), dimecres hi entraran 88 llits, mentre que el Claror (Hospital del Mar) dijous hauria d'haver assumit fins a 79 places. Malgrat que els llits que finalment hi haurà als pavellons varien respecte a les previsions anunciades inicialment, Tarafa ha argumentat que "l'ús de les diferents ampliacions i el nombre de llits el va determinant cada centre hospitalari".

En paral·lel a aquestes accions, l'Ajuntament també ha anunciat la creació d'una oficina específica per abordar la difícil situació per la qual estan passant les residències a la ciutat. "De 260 residències, més de la meitat (unes 150) tenen com a mínim un cas de covid-19", ha afirmat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que s'ha compromès un cop més a posar tots els recursos de l'Ajuntament al servei de la falta de personal, les necessitats de desinfecció o de material de les residències.

Segons ha dit, el consistori es va reunir diumenge amb el CatSalut, el departament d'Afers Socials i Metges Sense Fronteres, per "replicar" el model d'assistència que s'està fent amb els hospitals. Tarafa ha afegit, a més, que pròximament s'anunciaran els hotels on es començarà a fer "drenatge" de part de la gent gran que es troba en aquests centres, prioritzant els que són més petits i dificulten l'aïllament dels usuaris.

L'alcaldessa de Barcelona ha volgut aprofitar la roda de premsa per fer una crida a començar a "treballar" per trobar fórmules perquè els infants confinats puguin sortir al carrer un cop hagi passat el pic de contagis per coronavirus, encara que sigui una estona al dia. De moment, però, ha demanat "paciència" a les famílies i ha agraït als menors l'"esforç" que estan fent durant aquest estat d'alarma.