L'investigador d'ISGlobal Manolis Kogevinas, premi John Goldsmith pel seu treball en epidemiologia ambiental

Com influeixen els productes als quals estem exposats en l'àmbit laboral a l'hora de desenvolupar un càncer? Es poden controlar els efectes dels contaminants químics a l'aigua? Quins riscos té per a la salut alterar el ritme biològic? Aquestes són algunes de les preguntes que ha intentat resoldre al llarg dels seus més de vint-i-cinc anys de trajectòria professional l'investigador i director científic de la distinció Severo Ochoa a ISGlobal Manolis Kogevinas, que ha rebut el premi John Goldsmith 2020, el principal reconeixement que atorga la Societat Internacional per a l’Epidemiologia Ambiental (ISEE).

El guardó es dona cada any i aquesta és la tercera vegada en els últims sis que premia un investigador de l'ISGlobal –centre impulsat per la Fundació La Caixa–. La distinció s'ha fet pública durant el congrés anual d'ISEE i reconeix a Kogevinas les seves "contribucions sostingudes i excel·lents en el coneixement i la pràctica de l’epidemiologia ambiental", per haver "contribuït de manera substantiva i innovadora, i durant molts anys, als mètodes i a la pràctica" d’aquesta disciplina científica.

"És un gran honor rebre aquest premi; a banda de ser la distinció més important que hi ha al món de la salut ambiental, és una manera de reconèixer el vincle essencial entre la investigació i les polítiques de prevenció, especialment en aquest moment de crisi per la pandèmia", ha posat en valor Kogevinas en un comunicat difós per ISGlobal.

Kogevinas ha publicat més de 600 articles en revistes científiques i les seves publicacions han estat citades més de 50.000 vegades. Ha dirigit quinze tesis doctorals. Ha estat codirector del CREAL (Centre d’Investigació en Epidemiologia Ambiental), ha treballat a l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer (IARC/OMS) i és assessor en diferents comitès d’experts de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i en altres comitès científics europeus. Ha estat president de la Societat Internacional d’Epidemiologia Ambiental (ISEE) 2016-2017 i director del Programa Educatiu Europeu en Epidemiologia (EEPE), a Florència (Itàlia).

En els últims anys, l'epidemiòleg ambiental ha centrat la investigació en la salut ocupacional i els efectes de la disrupció circadiària en la salut i també en l’avaluació i el control dels efectes dels contaminants químics en l’aigua potable.