Identifiquen un tractament per al càncer d'endometri més agressiu

La ciència catalana ha fet un pas endavant en la lluita contra el càncer d'endometri. Les dones que pateixen aquest tipus oncològic, que té lloc a la matriu de l'úter i que està estretament relacionat amb alts nivells d'hormones femenines –conegudes com a estrògens–, podrien millorar el seu diagnòstic i fins i tot frenar la malaltia gràcies a un fàrmac antitumoral. El compost, que s'ha testat amb èxit en models animals, provocaria únicament la mort de les cèl·lules canceroses de l'endometri sense afectar els teixits sans, segons han validat aquest dilluns investigadors del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Lleida.

Aquesta nova via terapèutica dirigida, que es provarà en 40 pacients al llarg de l'any, rep el nom d'ABTL0812. No és un fàrmac nou; de fet, ja fa un parell d'anys que es postula com a opció per a càncers amb alt risc de mortalitat, com el de pàncrees o el de pulmó. Ara, però, el compost antitumoral s'erigeix també com a opció de tractament per als casos oncològics més agressius de l'endometri, el sisè càncer amb més mortalitat associada dels que afecten les dones: de cada 100.000 dones catalanes, prop de 12 pateixen la malaltia.

Si bé la taxa de supervivència al càncer d'endometri en els primers cinc anys després del diagnòstic voreja el 80%, la investigadora del VHIR Eva Colás adverteix que dos de cada deu dones no sobreviuen a la malaltia i que aquestes segueixen sent "xifres molt elevades". La científica ha alertat que hi ha una gran mancança pel que fa a la detecció precoç, cosa que dificulta el diagnòstic primerenc per actuar contra aquest tipus oncològic. En aquest sentit, Colás ha assegurat que aquesta falta d'informació, sumada a l'escassetat de teràpies específiques per a aquest tipus de càncer, fan de l'ABTL0812 una "alternativa viable i eficaç" per als casos de càncer d'endometri en fase avançada o amb metàstasi.

"És un fàrmac amb baixa toxicitat, ja que en els models preclínics hem observat que només mata el que ha de matar: ataca les cèl·lules endometrials tumorals sense fer malbé les cèl·lules sanes", ha precisat Colás. Un estudi –publicat al diari científic i d'abast internacional 'Gynecologic Oncology'– ha avalat la seva eficàcia en fase preclínica: el compost va inhibir durant 14 mesos la malaltia en una pacient amb càncer avançat, la qual cosa significa que la mida del tumor no va créixer, tot i que tampoc va disminuir. En altres paraules: el tumor es va estabilitzar durant més d'un any. "L'objectiu últim és evitar la mort de les pacients amb més mal pronòstic", ha admès la investigadora.

Sagnat durant la menopausa

Un dels símptomes més habituals del càncer d'endometri es dona quan les dones que ja tenen la menopausa sagnen per la vagina com és propi de la menstruació. Entre els factors de risc del càncer d'endometri destaquen l'obesitat –als Estats Units, on la taxa d'aquesta malaltia és de les més elevades, les dones que pateixen aquest tipus oncològic duplica la xifra catalana–, però també la diabetis pot afavorir la seva aparició. L'augment dels estrògens, però, és també un factor de risc: durant la menopausa, el volum d'estrògens decau i hi ha dones que recorren a suplements hormonals per alleugerir-se.

"El càncer d'endometri és per definició quimioresistent", ha apuntat Antonio Gil, cap de ginecologia i obstetrícia de la Vall d'Hebron. L'especialista ha explicat que la cirurgia esdevé la via terapèutica més segura i eficaç, però que no cura definitivament. Amb les intervencions, cada cop menys invasives gràcies a les tècniques laparoscòpiques i robòtiques, s'extreu gairebé tot l'aparell reproductor femení, però sovint cal sotmetre la pacient a radioteràpia o a una combinació de radioteràpia i quimioteràpia. "L'ABTL0812 podria donar uns bons resultats en el futur", ha comentat Gil. L'any passat es van detectar prop de 400.000 casos de càncer d'endometri i va causar 89.900 morts.

Amb 53 anys, a la Rosa Maria van operar-la dijous passat per extreure-li la matriu. "Em van diagnosticar el càncer a partir d'una revisió ginecològica el març passat. Jo havia sigut pacient de colitis ulcerosa i feia 10 anys que no requeia, però no em trobava bé i vaig avançar la revisió que tenia programada a l'octubre i em van confirmar que hi havia un tumor", ha compartit aquesta pacient, que fa quatre anys que té la menopausa.

La Rosa Maria ha volgut enviar un missatge positiu a les dones que, com ella, han d'enfrontar-se a aquest càncer, i ha animat totes les que ja tenen la menopausa a fer-se revisions ginecològiques. "He donat la meva matriu a la investigació, perquè vull que en un futur aquesta malaltia es pugui frenar i ajudar altres dones", ha dit. I ha afegit: "M'agradaria aportar tranquil·litat a altres pacients i dir-los que s'està avançant. Que el que fan els equips d'investigació és molt encoratjador".