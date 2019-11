"Ignorar la teva parella durant tot el dia també és violència"

Si busques homes violència de gènere Barcelona a Google, un dels primers resultats és el Servei d'Atenció a Homes (SAH). L'Enric va fer aquesta cerca perquè veia que no tenia relacions sanes. "Necessitava ajuda", diu. Així va arribar a aquest servei de l'Ajuntament de Barcelona per als homes, que és voluntari i que vol que reconeguin les actituds violentes, n'assumeixin la responsabilitat i entenguin per què ho fan. "Ignorar la teva parella o no parlar-hi en tot el dia, no ser-li honest, mentir-la, utilitzar el sarcasme per comunicar-t'hi o menysprear-la també és violència. La violència no només és física. La psicològica és molt àmplia", explica l'Enric. Com tots els que decideixen entrar al programa SAH Homes, l'Enric primer va fer unes sessions individuals i després va participar en 32 sessions grupals (que duren nou mesos) amb una dotzena d'homes. Ara està a l'última fase, que és una trobada cada uns quants mesos.

"A la teràpia individual em sentia protegit, però començar amb el grup va ser molt difícil i al principi contestava amb monosíl·labs. Sentir els testimonis dels companys em va ajudar, perquè el seu cas és similar al meu", recorda l'Enric de les primeres sessions grupals. "Es parlava de les emocions i de què et portava a fer-ho. Estàs acostumat a actuar d'una manera i no és tan fàcil canviar-ho. Has de ser persistent, i vius moments de col·lapse emocional. Ho vols fer, però el procés és més llarg del que esperes. Tens una evolució en les relacions amb la parella, el fill i els amics. Intentes escoltar-los i tens més eines per comunicar-t'hi. Les meves relacions familiars i socials han canviat molt".

Una dinàmica de les sessions grupals que el va marcar va ser un arbre de dues branques per practicar l'empatia: una per als teus sentiments i una segona per a una altra persona. "Va ser un exercici potent per fixar-te no només en les teves necessitats", diu.

Els primers dies a l'Enric li feia molta vergonya assistir a les sessions del SAH. "No ho sabia ningú, només la meva parella. Hi arribava i esperava que ningú passés per la vorera per trucar el timbre, perquè ningú em veiés entrar-hi. Ara ser aquí [parlant amb periodistes] és el meu camí. És dur, però totes les ganes que hi poses després et compensen". Però ell mateix apunta que "el procés dura sempre". A part de gestionar els sentiments, l'Enric explica que amb les sessions ha vist que, encara que "el que surt als mitjans és el final dramàtic, abans hi ha tota mena de violència, també en l'àmbit psicològic". "És important adonar-se'n, perquè pots solucionar una part de la teva vida amb unes relacions més respectuoses. Ets el responsable de com reacciones", diu. En el seu cas, abans d'entrar al servei "no s'havia arribat a trencar res amb la parella", però ara estan "millor i la família s'ha ampliat". "He tingut més espai per posar en pràctica tot el que he après", afegeix.

330 atesos aquest any

El servei per a homes de l'Ajuntament de Barcelona ha atès 330 persones fins al 31 d'octubre d'aquest any: 270 al SAH Homes, 43 al SAH Pares i 17 al SAH Joves. Entre els tres programes hi van passar 362 homes l'any passat i 190 el 2017, que va ser quan es va doblar el nombre d'hores del servei. "Els homes han de ser aliats ferms en la lluita contra la violència masclista. Aquest servei pioner, que és únic a Catalunya, és imprescindible. Els homes no neixen violents, hi ha una construcció. Si s'aprèn, es pot desaprendre", reclama la tinent d'alcalde de Feminismes del consistori, Laura Pérez, que fa una crida a capgirar "el model de masculinitat agressiu i violent".

La directora del servei SAH, Mariona Auradell, explica que els tres programes estan oberts a tothom, encara que el perfil majoritari són homes que han fet violència psicològica i física en l'àmbit de la parella. La majoria no tenien ordre d'allunyament ni condemna pels fets, i la seva participació dura d'un a tres anys. El gruix d'usuaris tenen de 33 a 55 anys i viuen en parella. Auradell defensa que, segons un estudi de la Universitat de Barcelona (UB), els homes que han acabat totes les fases que ofereix el servei redueixen la violència psicològica, el control i la intimidació i les creences sexistes benevolents (no tant les hostils), així com la violència física i les lesions menors. Els resultats s'han comparat amb els homes que han abandonat el servei abans de completar totes les fases, que són entre el 45% i el 50% dels que hi participen.