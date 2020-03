¿Es poden moure, els veïns d'Igualada? ¿Els poden multar? Cinc preguntes sobre el confinament

El Govern ha pres una nova mesura dràstica, en aquest cas a la Conca d'Òdena, per frenar l'expansió del coronavirus. Ha ordenat el confinament d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena, on s'ha detectat un brot del virus. Davant la restricció que afecta els quatre municipis, responem algunes preguntes sobre aquesta restricció inèdita a Catalunya.

Quant durarà el confinament?

La mesura ja s'aplica i es mantindrà fins a nou avís

El confinament ha començat a les 21.00 h d'aquest dijous, però fins a les 0.00 h es permetrà entrar a Igualada, Vilanova, Santa Margarida i Òdena. Fins a la mitjanit també es permetrà sortir de la zona si no es viu en cap dels quatre municipis afectats. Un cop acabada aquesta franja de tres hores, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que "no es podrà sortir" del perímetre del confinament, tot i que ha afegit que la restricció serà "porosa". Per tant, si uns veïns de les poblacions afectades estan de vacances, podran entrar a la zona. Tot i això, Buch ha deixat clar que a partir d'aquest divendres les úniques persones que podran sortir del confinament seran els professionals dels serveis d'emergències –com ara Mossos d'Esquadra, Bombers i personal del SEM–, que hi podran tornar a entrar. També hi podran accedir els transportistes que abasteixen les necessitats bàsiques. La mesura es mantindrà de manera indefinida fins a nou avís.

¿Es podran moure, els veïns?

Podran anar a comprar, però es recomana que es quedin a casa

Els veïns d'Igualada, Vilanova, Santa Margarida i Òdena podran sortir de casa seva per anar a comprar menjar, a la farmàcia o per rebre atenció sanitària, però es recomana que es quedin a casa. "La mesura té sentit si la gent limita la seva sortida al carrer, el contacte amb altres persones i s'està el més quieta possible", ha remarcat el cap dels Mossos, el comissari en cap Eduard Sallent. "Que les persones s'estiguin el màxim de temps als seus habitatges per intentar limitar la propagació del virus", ha demanat Sallent. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha justificat el confinament per intentar que el brot de coronavirus als quatre municipis afectats "no vagi a més". "Això no ens passa en cap altre lloc del país", ha defensat Vergés, que ha reclamat el confinament per tallar les cadenes de transmissió del virus.

¿Es multarà les persones que no ho compleixin?

Es poden enfrontar a una sanció o a una pena de presó per desobediència

Si les persones intenten entrar o sortir d'Igualada, Vilanova, Santa Margarida i Òdena es poden enfrontar a una sanció o fins i tot a una pena de presó per desobediència, que pot ser agreujada per no respectar els agents de l'autoritat, els Mossos. El cap de la policia catalana ha explicat que, en funció de la infracció comesa, es pot tractar d'un delicte de desobediència greu a l'autoritat, que es pot castigar amb una pena de presó d'entre sis mesos i un any. En cas de ser una desobediència lleu, es pot sancionar amb el pagament d'una multa.

Com serà el dispositiu dels Mossos?

Més d'un centenar d'agents dividits en tres grups de treball

El comissari en cap dels Mossos ha dit que el dispositiu que han posat en marxa pel confinament a la Conca d'Òdena, anomenat Toris, compta amb la participació de 106 agents, alguns dels quals són antiavalots de la Brigada Mòbil (Brimo) i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO). Sallent ha precisat que el desplegament està dividit en tres grups de treball: el primer s'encarrega de controlar que es compleixi el perímetre de la restricció, amb policies situats en 29 punts a les carreteres d'accés als quatre municipis, el segon assumeix l'assistència als ciutadans dins de les poblacions afectades i el tercer dona suport per garantir les prestacions dels serveis bàsics. Buch ha concretat que la mesura permet que els veïns circulin entre els quatre municipis, però ha recomanat no fer-ho.

Quantes persones estan afectades?

Entre els quatre municipis sumen 66.048 habitants

Les persones que estan afectades pel confinament a la Conca d'Òdena sumen 66.048 habitants. Segons les últimes dades de població de l'Idescat, Igualada compta amb 39.967 veïns, Vilanova del Camí amb 12.458, Santa Margarida de Montbui amb 9.980 i Òdena amb 3.643. A Igualada s'han detectat fins ara 58 veïns infectats de coronavirus, 36 dels quals són professionals sanitaris. "Això vol dir que ens compromet molt un equipament essencial per a la ciutat i la comarca", ha reconegut Vergés en referència a l'Hospital d'Igualada, on va començar el brot del virus. Segons la consellera de Salut, la mesura de confinament permet "mantenir la fase de control malgrat el creixement fort" del coronavirus.