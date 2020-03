Illa: "És el moment de la solidaritat amb Madrid"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha fet una crida aquest dimarts a ser "solidaris" amb Madrid davant la situació límit que viuen els seus hospitals. "És el moment de la solidaritat amb Madrid", ha dit durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. En aquest sentit, ha anunciat tres accions prioritàries per a la Comunitat, que concentra més de la meitat dels morts per coronavirus a l'Estat: el desplegament de recursos sanitaris des d'altres autonomies on "avui no són necessaris", la compra de productes sanitaris com ara respiradors i, finalment, l'activació de la fabricació estatal per proveir també dels materials necessaris per combatre la pandèmia. La Comunitat de Madrid continua marcant la tendència i, de les noves 514 víctimes registrades a l'Estat en les últimes 24 hores, 272 s'han produït a la capital espanyola, que ja acumula 1.535 morts i 12.352 casos.

Mesures de control en residències

Arran de la detecció d'ancians morts en llits de residències al costat de moribunds per coronavirus, el govern espanyol també ha anunciat mesures de control més "estrictes" en aquests espais. Illa, màxima autoritat delegada durant l'estat d'alarma, ha facultat totes les comunitats a poder intervenir les residències que no compleixin els requisits mínims de salubritat, així com també a impulsar "mesures més estrictes" d'inspecció sanitària i reforçar els mecanismes d'informació. A més, es crea un grup especial de seguiment de la situació integrat pel vicepresident segon d'Afers Socials, Pablo Iglesias, el ministre de Sanitat i la ministra de Defensa, Margarita Robles, ja que és la unitat militar d'emergències de l'exèrcit la que està procedint a desinfectar residències i la que s'ha trobat almenys dos avis morts en llits. El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat els detalls en un nou decret.

Repatriació d'espanyols confinats a Itàlia

El consell de ministres també ha alterat l'acord que prohibia els vols directes d'Itàlia a Espanya per permetre la repatriació de ciutadans espanyols mentre duri l'estat d'alarma. La ministra portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha explicat que els avions només podran aterrar a Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canària, Màlaga i Mallorca. Un cop aterrin, les persones repatriades hauran d'estar en quarantena i seran controlades per les autoritats sanitàries.

Crida a la unitat dels partits

Montero també ha anunciat que divendres es convocarà un consell de ministres extraordinari per certificar la pròrroga de l'estat d'alarma fins al 12 d'abril a mitjanit. El consell de ministres d'aquest dimarts ha acordat demanar al Congrés la pròrroga. La cambra baixa celebrarà demà a les 15 hores un ple amb la participació telemàtica de la majoria de diputats. Montero ha demanat el suport de "tots els partits". "La ciutadania vol veure el conjunt dels responsables polítics units", ha dit.

La ministra portaveu ha assegurat que la crisi del coronavirus "ens posarà tots a prova" i "canviarà la nostra taula de valors". Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, ha advertit que venen dies difícils i que tot "dependrà de la nostra capacitat de resistència" i de "l'esperança en què les mesures" adoptades funcionin.