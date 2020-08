Instal·len càmeres per gravar els aïllaments i escorcolls a Brians 1 després de l'alerta del Consell d'Europa

El departament de Justícia ha posat en marxa noves càmeres de videovigilància a la presó de Brians 1 i a la de Ponent, dos dels centres penitenciaris que encara tenien punts "cecs" a les seves instal·lacions, tal com havien denunciat entitats per a la protecció dels drets humans i com reconeix la mateixa conselleria. La mesura arriba després de l' informe del Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa, publicat el mes de febrer i que recollia denúncies per maltractaments els últims anys al centre penitenciari Brians 1 i a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Corts a Barcelona. L'organisme es mostrava "preocupat" pels casos denunciats a la presó de Sant Esteve Sesrovires.

Segons la conselleria, els nous sistemes – que havien de funcionar des del maig però la instal·lació dels quals va quedar frenada per la pandèmia– permetran enregistrar totes les actuacions que es facin de contenció, escorcoll i aïllament a les dues presons. Els centres penitenciaris catalans més moderns, com ara la presó de Puig de les Basses (Figueres) i la de Mas d'Enric (el Catllar), ja disposen d'aquests sistemes, però les presons de Brians 1 i de Ponent són més antigues. El centre lleidatà ja disposava de videovigilància a les sales d'escorcoll i de contenció, però no a les d'aïllament. Entre les dues presons s'han instal·lat cent nous dispositius de gravació d'imatge i so.

L'informe de l'organisme europeu era contundent pel que feia a la presó de Sant Esteve Sesrovires. Els membres del comitè la van visitar la tardor del 2018. Al document destacaven la col·laboració i la disposició de les autoritats catalanes, però després d'entrevistar-se amb alguns interns van detectar presumptes males praxis: un d'ells va denunciar insults i cops d'una funcionària abans que el portessin quatre dies a l'aïllament l'agost del 2018. Diversos presos més van explicar que havien rebut maltractaments en una habitació del mòdul d'entrades del centre que estava plena de pintades contra la direcció del centre. El desembre del 2018 el director de Brians 1 va dimitir després de les amenaces de mort d'alguns treballadors.

La particularitat del centre de Sant Esteve Sesrovires és que des del tancament de la presó de la Model de Barcelona s'ha convertit en el centre de referència per als presos preventius de l'àrea de Barcelona. Això fa, explica Justícia, que els interns en presó provisional que han d'anar als jutjats passin més sovint pels mòduls d'ingrés i les sales d'escorcoll que en altres centres penitenciaris amb una població reclusa majoritàriament de condemnats. Els escorcolls es fan amb nu integral per evitar l'entrada o la presència de substàncies o objectes prohibits a la presó. Per garantir la intimitat dels interns, les imatges s'encriptaran i només en podrà autoritzar la visualització la direcció del centre.

Justícia assegura que les immobilitzacions són "excepcionals" a les presons catalanes i que impliquen l'ús de la força per reduir els presos que poden posar en perill la seva pròpia seguretat, la dels interns i la dels funcionaris. Pel que fa als casos d'aïllament provisional, la conselleria assegura que es produeixen només si hi ha sanció per "faltes disciplinàries". Però es tracta d'un règim molt qüestionat des de les entitats que defensen els drets humans per l'impacte que comporta als interns que hi passen.

Cinc sancions des del 2017

Del 2017 al febrer d’aquest any, la secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha obert 152 investigacions per suposats maltractaments als interns dels professionals del sistema penitenciari. Cinc dels casos han acabat amb expedients disciplinaris que han comportat suspensions de sou i feina als funcionaris investigats.

Als centres més moderns de Puig de les Basses i Mas d'Enric hi ha una ràtio d'una càmera per cada intern, lluny encara de la mitjana d'altres centres penitenciaris, segons admet la conselleria de Justícia. A partir del juny de l'any que ve l'objectiu és instal·lar-ne a totes les cel·les d'aïllament, contenció i escorcoll de tots els centres penitenciaris catalans. De moment, aquests sistemes encara no existeixen a les cel·les d'aïllament i escorcoll de la presó de Dones i Quatre Camins, a les sales d'escorcoll de Brians 2 i a la presó de Joves i Lledoners. En canvi, sí que en tenen totes les cel·les de contenció, tot i que no totes les càmeres enregistren el so. En total s'hi invertiran 600.000 euros.

Funcionaris amb càmeres unipersonals

Independentment de les càmeres de videovigilància, Justícia assegura que estan estudiant comprar càmeres unipersonals com les que ja porten a l'uniforme alguns agents dels Mossos d'Esquadra i les policies locals durant les actuacions d'ordre públic. La idea és que també les portin alguns funcionaris.

Justícia assegura que l'objectiu és eliminar completament els punts cecs de les presons i documentar totes les actuacions per protegir els drets dels interns i també els funcionaris arran de "possibles denúncies falses".