La segona vida dels teixits que arriben a mans dels forenses

A la planta de la Ciutat de la Justícia on es fan les autòpsies, hi ha una sala que no serveix per aclarir les causes de les morts. És un quiròfan on els cadàvers poden tenir una segona vida. Si els cossos compleixen els requisits mèdics i la família dona el consentiment, se n'extreuen els teixits. La pràctica, que es fa des del juliol de l'any passat, ha suposat que els donants de teixits hagin augmentat en poc més de mig any un 10% a Catalunya. Aquests donants, que d'entrada estan a mans dels forenses, són víctimes d'accidents o morts naturals extrahospitalàries i tenen un perfil més jove que els donants procedents dels hospitals, cosa que afavoreix, per exemple, el trasplantament de cartílag fresc.

Des de fa dos anys, s'extreu la còrnia d'ull d'alguns cadàvers que arriben a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC). En aquest període s'han fet unes 300 donacions de còrnia, que han servit per recuperar o millorar la visió de 600 persones, perquè cada donació beneficia dues persones. Així, l'IMLCFC s'ha convertit en el tercer centre d'obtenció de donants de còrnia, després dels hospitals Vall d'Hebron i Clínic. Després d'aquesta primera fase, des de l'estiu s'ha posat en marxa la segona que consisteix en l'extracció d'altres teixits: s'han fet 40 donacions de teixits, com pell, teixit ossi, lligaments, tendons i artèries. En tots els cossos s'ha extret teixit musculoesquelètic, en bona part teixit cutani i en una quarta part teixit cardiovascular.

El perfil més habitual, entre els donants de teixits de l'IMLCFC, és un home amb una mitjana d'edat de 57 anys -10 anys més jove que els donants hospitalaris- que ha mort en accident o per una malaltia cardíaca. "De les 2.600 autòpsies que es fan cada any [a la Ciutat de la Justícia], no totes permeten la donació. L'extracció es pot fer entre un 15% i un 20% dels cossos", explica la secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia, Patrícia Gomà. Es descarten els cadàvers de casos de mort violenta perquè "s'han de preservar" per al procés judicial. Gomà afegeix que el de Barcelona és l'únic institut forense de l'Estat que subministra teixit. El director del Banc de Teixits, Esteve Trias, destaca que a la Ciutat de la Justícia "es fa possible determinar la causa de la mort i la donació".

Es calcula que a l'IMLCFC cada any es poden obtenir unes 150 donacions de còrnia de les 1.800 anuals de Catalunya (menys d'un 10%) i unes 60 donacions de teixits de les 400 anuals (prop d'un 15%). Aquesta aportació és significativa perquè la donació d'alguns teixits és deficitària. Quan un cos compleix els requisits, un equip mèdic de guàrdia del Banc de Teixits es desplaça al quiròfan de la Ciutat de la Justícia per extreure els teixits del donant, que es poden obtenir fins a 24 hores després de la mort, sempre d'acord amb el forense que ha fet l'autòpsia. Cada donació de teixits pot beneficiar un centenar de persones, que reben algun dels teixits. De les donacions de teixits del primer mig any a l'IMLCFC se n'han beneficiat unes 3.300 persones.

La Georgina, que ha rebut un trasplantament de cartílag fresc, amb el doctor Pablo Gelber

Una de les persones ha sigut la Georgina, de 18 anys, que ha rebut un trasplantament de cartílag fresc. Després de quatre operacions en sis anys per corregir una osteocondritis dissecant -una lesió dolorosa al genoll-, el desembre va rebre aquest trasplantament en una cinquena operació que li ha permès doblegar el genoll amb normalitat. El doctor Pablo Gelber, especialista en lesions complexes de genoll, explica que la donació de teixits ha permès fer el trasplantament de cartílag fresc, que és l'única alternativa per evitar col·locar una pròtesi de genoll en pacients joves amb una lesió greu al cartílag. Per aplicar aquesta tècnica, Gelber apunta que cal un donant jove i un cartílag fresc, que no s'hagi congelat com altres teixits, cosa que es pot propiciar en els cadàvers de l'IMLCFC.