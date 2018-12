Interior tanca quatre parcs de bombers per manca d’efectius

Rècord de parcs tancats des que dilluns va començar la vaga d’hores extres dels Bombers de la Generalitat. Durant el dia d’avui romandran amb la persiana abaixada els parcs d’Ulldecona, Santa Coloma de Farners, Torelló i Cardona per la manca d’efectius. Des de la conselleria d’Interior asseguren que els efectius de les poblacions pròximes cobriran els serveis que puguin sorgir en les àrees dels parcs tancats, però els sindicats de bombers alerten “del perill que suposa per a la població”.

El principal problema és la manca de bombers que s’arrossega des de fa anys. Fins ara, quan faltava algun efectiu, els bombers feien hores extres per cobrir la demanda. Però, des que dilluns va començar la vaga d’hores extres, molts parcs s’han quedat sota mínims i alguns han hagut de tancar. Dijous va ser el d’Ascó, ahir el de Calonge i avui en són quatre a tot el país.

Un dels que no pot donar servei és el Torelló, que és la tercera vegada que ha hagut de tancar en els últims deu dies per manca de personal. De fet, a la zona de la Catalunya centre, tampoc ha pogut obrir el de Cardona i al parc de Manresa només hi ha cinc bombers, tres menys del mínim que marca la llei.

Tampoc ha pogut obrir el de Santa Coloma de Farners, “un fet molt greu”, segons els bombers de la regió de Girona, “perquè és capital de comarca i perquè, si hi ha alguna emergència, hi hauran d’enviar bombers d’Amer o Maçanet, que avui hauran d’abastar una zona molt gran i amb molta població”. A més, la UGT alerta que a la regió de Tarragona, a més del parc d’Ulldecona, que està tancat, hi ha almenys tres parcs tarragonins sota mínims: Valls, Tarragona i Tortosa.

Per intentar pal·liar els efectes de la vaga d’hores extres, la conselleria d’Interior ha mobilitzat els Grups d’Actuació Forestal (GRAF) -el personal especialitzat en focs forestals-, que aquest mes deixaran la seva activitat habitual per incorporar-se al parc de bombers on hi hagi la seva base.

A més, el departament ha informat en una circular als bombers que fins al 15 de gener s’eliminen el nombre màxim de desplaçaments que pot fer cada bomber a l’any i es permetran els moviments de cobertura encara que no siguin adjacents. Així mateix el document estipula que cada regió d’emergències establirà els criteris per determinar quins parcs es queden sota mínims i quins tancaran “amb l’objectiu d’evitar el col·lapse operatiu”.

La vaga d’hores extres dels bombers va començar dilluns i està previst que s’allargui fins al 10 de gener, i l’objectiu és reclamar que s’ampliï la plantilla, es renovi el material de treball i s’inverteixi en els equipaments. El dimarts la conselleria va fer una oferta als bombers amb el compromís de convocar 1.000 places noves durant els pròxims quatre anys, a més d’inversions en material i equipaments. Una proposta que els treballadors votaran el 16 i 17 de desembre, i paral·lelament han convocat una manifestació de protesta el dia 20 al Parlament.