Troben una estratègia per aturar la progressió del Parkinson

Un estudi liderat pel grup de recerca en malalties neurodegeneratives del Vall d'Hebron Institut de Recerca ha trobat una estratègia per aturar la progressió de la malaltia de Parkinson i revertir-ne els símptomes. L'informe, que s'ha fet públic amb motiu del Dia Mundial d'aquesta malaltia neurodegenerativa, s'ha publicat a la revista 'Molecular Therapy'.

El treball ha constatat per primera vegada que la sobreexpressió del factor de transcripció EB (TFEB) en neurones dopaminèrgiques té un efecte neurotròfic i neuroprotector en un model de ratolins amb Parkinson. Aquest efecte neurotròfic afavoreix el creixement neuronal, la neuroprotecció i el restabliment de les neurones afectades.

"No només és capaç de prevenir la mort neuronal, sinó que també pot rescatar neurones que han quedat afectades per la malaltia", resumeix el doctor Jordi Bové, investigador principal del grup de recerca en malalties neurodegeneratives. Les neurones amb disfunció o atròfia aconsegueixen recuperar la seva mida i funcionalitat normal mitjançant la sobreexpressió del TFEB: "La sobreexpressió del TEFB és capaç d'incrementar els nivells de dopamina i, alhora, tenir un impacte neuroprotector i de neurorescat", afegeix el doctor.

La malaltia de Parkinson es caracteritza per la mort de les neurones que fan servir la dopamina com a neurotransmissor i la principal simptomatologia és l'afectació, entre altres zones del cervell, del sistema nerviós central, i per tant, dels moviments. Avui dia encara es desconeix la causa exacta per la qual moren les neurones, i el tractament farmacològic es basa en el restabliment dels nivells de dopamina. Tot i que aquest tractament permet revertir inicialment la simptomatologia (disminució dels moviments, inestabilitat postural i tremolor en repòs), arriba un moment en què deixa de funcionar i apareixen altres complicacions.