Per què s'han mort desenes d'estornells a prop de la petroquímica de Tarragona?

La imatge ha corregut com la pólvora a través de les xarxes socials: desenes d'ocells morts a la C-31B, a prop del polígon sud de la petroquímica de Tarragona. El número d'Emergències, el 112, va rebre la primera trucada d'avís sobre aquesta situació aquest diumenge a les cinc de la tarda i, posteriorment, va rebre un parell de trucades més des del lloc i també d'altres que havien rebut imatges per WhatsApp. Quan els preguntaven als que avisaven si percebien una olor estranya com de producte químic o similar deien que no.

⚠️ Ocells morts avui a l'autovia entre Salou i Tarragona, vora el polígon sud de la petroquímica, amb testimonis parlant també de fortes olors.🐦☠️🏭 Si tens qualsevol informació contrastada, escriu-nos al correu defensaambiental@gepec.cat. Gràcies!



Efectius dels Agents Rurals s'han desplaçat fins al lloc del fets per agafar mostres dels estornells afectats i intentar aclarir les causes de la seva mort. Segons fonts d'aquest cos, les primeres observacions porten a descartar qualsevol dany químic perquè els ocells morts eren en una zona molt focalitzada i no hi havia més fauna afectada a prop.

La principal hipòtesi amb què es treballa és la d'un atropellament. Els estornells volen en estols compactes i possiblement en un moment de vol baix haurien sigut envestits per un camió. Els Agents Rurals, de fet, van localitzar dos exemplars encara vius i ara estan analitzant totes les mostres.