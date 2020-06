Isabel Celaá es planteja que les escoles segueixin obertes encara que hi hagi rebrots a l'octubre

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha afirmat aquest matí en una entrevista a Rac 1 que intentaran mantenir les escoles obertes si hi ha un rebrot a l'octubre. Com va dir la consellera de Salut, Alba Vergés, la ministra diu que ara estan "molt millor informats en relació amb la capacitat de detectar rebrots". Aquests coneixements permetran als centres educatius separar grups perquè si hi hagués un rebrot es pugui "perimetrar el grup i no necessitar tancar l'escola". Celaá assegura que el curs que ve estarà "ben planificat" i la presencialitat serà un "principi fonamental". "Tenim la ferma determinació d'avançar amb les escoles obertes", ha explicat Celaá, que ha dit que la presencialitat és la "millor compensadora" de les desigualtats. Pel que fa a l'impacte de la pandèmia en els alumnes, creu que tornaran a les aules "enfortits" emocionalment per les setmanes que han hagut de passar confinats, però reconeix que poden tenir mancances en els coneixements. També que hauran de treballar d'una manera "binària", tan presencialment com virtualment. "Els llibres no són incompatibles amb la digitalització", subratlla.

La titular d'Educació ha esperat que "la ciència pugui proporcionar una vacuna o un remei abans de final de curs" i, en aquest cas, es podria "readaptar" les escoles i tornar a tenir un "curs ordinari". "A veure si al Nadal podem treballar amb normalitat", ha dit Celaá, que ha esperat que les mesures excepcionals durin només "mesos".

Celaá s'ha mostrat partidària que els nens puguin fer esport a l'escola, prioritzant l'aire lliure, i amb seguretat. "L'aire lliure és el que necessiten els nens i nenes", ha dit preguntada pels casals d'estiu. "Sabem que a l'aire lliure el virus és més inofensiu", ha apuntat.

La LOMLOE, aprovada abans de finals d'any

De cara al setembre, la ministra d'Educació ha dit que es tindrà una "observança permanent" de les instruccions sanitàries, com la distància d'1,5 metres entre persones i amb l'optimització dels espais físics així com horaris d'entrada i sortida diferenciats entre grups escolars. En relació amb la reforma de la llei educativa, Celaá ha confiat a tenir la LOMLOE aprovada abans de finals d'any i tenir parts del projecte vigents abans. "Necessitem treballar en una escola més inclusiva, menys segregadora", afirma, i treu ferro a que hi hagi hagut vuit lleis educatives en 42 anys. ."L'educació espanyola té punts consolidats des de fa més de 30 anys", conclou.