Ja són 10 les víctimes dels abusos sexuals als escoltes de Montserrat

Ja són 10 les víctimes dels abusos sexuals del germà Andreu Soler, responsable dels escoltes de Montserrat durant 41 anys. Des que va saltar el cas de Miguel Ángel Hurtado el 20 de gener, que va ser la primera víctima i l’única que havia denunciat els abusos al monestir, han aparegut a la llum pública una desena de casos: l’últim, un noi de 36 anys que va patir els abusos el 1998, tal com explica avui a l’ARA.

Fins al moment, després dels testimonis que han aportat El Periódico i l’ARA -també n’hi ha dos que expliquen La Vanguardia i RAC1-, s’han identificat víctimes entre els anys 1971 i 1999: cinc casos la dècada dels 70, tres als 80 i dos a finals dels 90. Totes les persones que van patir el monjo són nois menys una noia, la Rosa. Uns testimonis que en la majoria dels casos ja s’han posat en contacte amb la comissió que va crear el monestir per abordar aquesta problemàtica. De moment, la comissió ja s’ha vist amb alguna de les víctimes i la setmana que ve s’espera que hi hagi més trobades. Fonts de Montserrat admeten que durant aquests dies han tingut moltes trucades que els estan ajudant a comprendre que el monjo “tenia dues cares” i que, tal com va reconèixer l’abat Josep Maria Soler en l’homilia de diumenge, la comunitat està “compungida”. També “dolguda” per una actitud -remarquen- que no coneixien del monjo. “És un cas greu, dur”, sentencien.

Per la seva banda, Hurtado, en conversa amb l’ARA, reconeix que vint dies després d’explicar el seu cas té una barreja de sentiments. “Per una banda estic tranquil perquè ja ningú posa en dubte la meva versió, ja que al principi no va ser així; però, per l’altra, estic esgarrifat de les dimensions del problema”. Hurtado insisteix que el cas del germà Andreu “era un secret a veus”, ja que molta gent s’ha posat en contacte amb ell per dir-li “que ho sabien”. El cas de Montserrat “ja forma part de la història de Catalunya. Ningú podrà dir que això només passa en certs ambients marginals o en famílies desestructurades. És un problema transversal que afecta totes les classes socials”.

Les víctimes de Vilobí declaren al Bisbat

També hi ha moviment a Girona. Un mínim de quatre víctimes ja han declarat en la comissió que va crear el bisbat de Girona per estudiar els abusos sexuals comesos per mossèn Tomàs Pons durant tres dècades a Vilobí d’Onyar i el col·legi Bell Lloc. Un cas que va destapar l’ARA, i que es traslladarà al Vaticà quan s’acabin les investigacions. El bisbe té la petició de diferents veïns que reclamen que el sacerdot abandoni el municipi d’Arbúcies on viu ara.