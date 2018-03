Jordi Graupera obre la porta a presentar candidatura a l'alcaldia de Barcelona

"La batalla per Barcelona serà duríssima. Abans no es converteixi en un galliner, val la pena aturar-nos i posar sobre la taula idees i instruments". El periodista i filòsof Jordi Graupera ha convocat una conferència per al proper 20 de març per presentar la seva "proposta per Barcelona" en el que podria ser el primer moviment per concórrer a les eleccions municipals del 2019 i intentar desbancar l'alcaldessa Ada Colau. "M’agradaria que plegats construíssim la manera de donar-nos veu. Necessitem una cultura política més robusta, aprofundir en l'esperit democràtic que ens fa forts i creatius", assegura Graupera en l'espai web creat per convocar la conferència, que se celebrarà a la Universitat de Barcelona

"Si creus que Barcelona pot ser la capital de Catalunya, de la Mediterrània i d'una Europa descentralitzada, vine el 20 de març al Paranimf de la Universitat de Barcelona", remarca la convocatòria de Graupera.

La batalla per Barcelona comença a prendre forma. Dissabte Alfred Bosch, que és l'únic candidat d'ERC a les primàries del partit per Barcelona, quedarà proclamat com a candidat i avui quedarà tancat el termini per presentar candidatures a les primàries del PDEcat per Barcelona en les que competiran Neus Munté i Carles Agustí.