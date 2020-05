Josep Quitet: “La Creu Roja som els respiradors de les persones en UCIs socials”

El president de Creu Roja Catalunya, Josep Quitet, ha remarcat la sensació d'urgència social que s'està veient. Ara que la faceta sanitària d'aquesta crisi està més o menys estabilitzada, tots els focus de l'organització apunten cap a la recuperació de la societat: "Els nostres esforços van a donar oxigen a les persones que tenim a l'UCI social". Persones que es troben en una situació de vulnerabilitat extrema i que no tenen les necessitats bàsiques cobertes. Quitet, en una entrevista amb Antoni Bassas, ha recalcat que, fins a l'esclat de la pandèmia, Creu Roja Catalunya atenia al voltant de 400.000 persones, de les quals 100.000 requerien ajuda de primera necessitat. En aquests moments, el segon grup, les persones amb necessitats bàsiques, s'ha doblat, i el president de Creu Roja Catalunya no descarta que segueixi creixent. Les cues de persones que van a buscar menjar no semblen pròpies d'un país com Catalunya al segle XXI, i Quitet explica que aquesta situació es deu al fet que s'hi han incorporat "uns perfils que no hi haurien de ser: persones que ja tenien feina, que mai havien pensat que haurien de fer cua per anar a buscar ajuda alimentària, i gent que treballa en l'economia submergida".

El president de Creu Roja Catalunya ha reconegut que aquesta és una "situació d'emergència sanitària, econòmica i social sense precedents". Des de l'organització han respost seguint el protocol establert i han creat un programa especial, Creu Roja Respon, amb l'objectiu d'atendre totes les persones, per vulnerables que siguin, perquè puguin disposar dels seus drets bàsics.

Quitet ha repassat tots els serveis d'atenció social –a nivell sanitari, educatiu, d'inclusió social i d'ocupació– que ha ofert Creu Roja Catalunya. D'ençà que va començar la crisi del coronavirus, han repartit gairebé 800.000 mascaretes, 1.000 tones d'aliments bàsics per a les més de 200.000 persones esmentades en situació de vulnerabilitat extrema, i 15.000 targetes d'alimentació bàsica per valor de 100 euros cadascuna. Han acollit 600 persones en 9 albergs d'arreu de Catalunya, han fet 90.000 trucades a persones grans que formen part dels seus programes socials i han ofert 1.000 tauletes i targetes mòbils a nens i nenes perquè puguin fer les activitats escolars.

El president de la Creu Roja reconeix que tot això no hauria sigut possible sense la feina de tots els voluntaris que s'han sumat a la seva causa durant la pandèmia. Més de 7.000 persones han estat treballant durant l'emergència, i Quitet ha volgut destacar la gran onada de solidaritat que els ha arribat dels sectors més joves de la societat: al voltant d'uns 4.000 joves de Catalunya s'han ofert voluntaris amb "un fort compromís i implicació". També ha volgut reconèixer la gran feina dels voluntaris de més de 60 anys que "no s'han quedat a casa: han fet trucades, tasques administratives i han donat suport des de la segona línia". Quitet ha volgut mostrar el seu agraïment a tota la societat perquè, des del 15 de març, porten recaptats més de 3 milions d'euros en donacions, aportacions d'empreses i particulars, una quantitat que els permetrà donar cobertura fins a finals de juny.

Molts diuen que el virus ha vingut per quedar-se, i Quitet hi afegeix que "la crisi també ha vingut per quedar-se molt de temps". Segons ell, tot dependrà de com i quan es reactivi l'economia, però ha fet una crida als governs perquè centrin els seus esforços en "una governança universal però amb proximitat, en la qual les persones estiguin al centre de les polítiques socials". Quitet ha comparat el coronavirus amb un huracà i ha dit que "fins que no se'n vagi no veurem la totalitat de les destrosses que ha causat".