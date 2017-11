Juan Ángel Bellón: “Els fills de pares sobreprotectors no aprenen a gestionar els problemes”

Juan Ángel Bellón és metge de família i investigador, especialitzat en temes de salut mental. Ha elaborat un algoritme que permet preveure el risc de tenir depressió i ansietat. Acaba de publicar, com a membre de l’equip investigador de la RedIAPP, un estudi a la revista JAMA Psychiatry en què es conclou que les intervencions psicològiques i també les educatives redueixen l’aparició de nous casos d’ansietat un 43%.

Han augmentat els casos d’ansietat?

Sí, segons l’últim estudi que es va publicar a The Lancet, entre 2005 i 2015 va augmentar un 15% la càrrega de la malaltia -que es mesura per any viscut amb discapacitat i mala qualitat de vida- respecte a la dècada anterior.

A què s’atribueix l’augment?

Són estudis a escala mundial que inclouen tant països subdesenvolupats com d’alts ingressos. En general, els factors de risc per a la depressió i l’ansietat estan augmentant: desigualtat social, exclusió, discriminació... I en països d’alts ingressos, també es deu a l’augment de l’esperança de vida, perquè les malalties físiques són un factor de risc important de la depressió. I després hi ha factors que tenen a veure amb el nivell educatiu. Si millorés el nivell educatiu, la gent tindria més recursos per afrontar els problemes i per ser més resilients. Hem creat una societat invàlida per afrontar els problemes. Els pares són cada cop més sobreprotectors i els seus fills no aprenen a gestionar els problemes. Hem fet assajos en què entrenem els mestres perquè ensenyin totes aquestes coses.

Això va en la línia de l’estudi que acaba de publicar sobre la importància de les intervencions educatives per prevenir l’ansietat.

La prevenció en nens i adolescents és especialment important perquè si evitem que tinguin un primer episodi d’ansietat, la probabilitat que en tinguin d’adults es redueix un 43%.

En què consisteixen aquestes intervencions preventives?

El que fem a l’escola té una orientació cognitivoconductual, i ho fan els mateixos professors integrat dins el currículum. Ensenyem la manera de resoldre els problemes i de millorar l’autoestima.

En general no pensem que els nens puguin tenir trastorns d’ansietat.

El desordre d’ansietat acostuma a aparèixer en la infància i en l’adolescència, i també en adults joves. Passa que la presentació clínica despista bastant.

Com es manifesta?

Simplement pot ser un nen amb fracàs escolar per temes de conducta o un nen que comença a tenir problemes amb el mestre. I després s’hi acostumen a barrejar símptomes d’ansietat i de depressió, no apareixen separats. Està més trist però també més nerviós, més ansiós, dorm malament i té malsons. I és difícil d’identificar com un problema d’ansietat i de depressió. Hi ha molt infradiagnòstic, és un dels problemes.

A part de l’escola, també es pot fer prevenció al lloc de treball.

La prevenció té sentit si arriba a molta gent però estem parlant de gent que no està malalta, sinó que té factors de risc. I aquesta gent no és als hospitals, sinó a la feina. Amb aquestes intervencions s’eviten baixes laborals, augmenta la productivitat i millora la salut dels treballadors. I l’altre lloc on es pot fer prevenció és a l’atenció primària, on hem desenvolupat intervencions innovadores.

Com ara?

Per exemple, l’apli Predict, un algoritme de risc per predir si en el futur tindràs depressió. N’hem desenvolupat un altre per a l’ansietat i un altre per a l’abús d’alcohol. Des del mòbil tecleges la informació que et demana i et dona els factors de risc i et presenta un pla de prevenció personalitzat amb sis propostes. També et diu que concertis una visita amb el teu metge de família, que també rep la informació. I els donem un mapa de recursos socials al seu abast. És prevenció en un sentit ampli.

Es tracta d’empoderar el pacient.

Els metges som massa vanitosos. La salut és teva, no és meva. Tu no tens cap motiu per dependre de mi, pots fer moltes més coses que no tenen a veure amb mi com a metge. Crec que hi ha una aproximació equivocada de la prevenció, perquè es vol fer amb els sans el mateix que amb els malalts. Una persona sana té recursos i el nostre enfocament és l’empoderament del pacient, veure quines eines té i tornar-li la salut.