El pare del nadó mort de Pineda admet que el va sacsejar i les acusacions rebaixen la petició de pena a 15 anys

Va ser un cas de maltractaments. El pare del nadó de Pineda mort el gener de l’any passat a l’Hospital de la Vall d’Hebron ha admès al judici que va sacsejar al menor de dos mesos almenys en una ocasió. L’home, que es mostra penedit pels fets, s’enfrontava inicialment a una petició de condemna de 25 anys de presó, però, tenint en compte la seva confessió durant el judici que s’està celebrant a l’Audiència de Barcelona, finalment les tres acusacions han presentat un escrit al tribunal en què prenen en consideració aquest atenuant i demanen una rebaixa de la pena als 15 anys de presó.



Però com que es tracta d’un judici amb jurat popular, l’última paraula la tindran els seus membres, que hauran d’emetre igualment un veredicte que delimiti els delictes comesos i els atenuants, i basant-s'hi el jutge emetrà la sentència. Per això el judici ha continuat celebrant-se amb normalitat aquest dimarts. La sessió ha servit per concretar els episodis de maltractaments i per sentir el testimoni de la mare de l’infant, que ha assegurat que no va ser-ne conscient fins que l’home els va admetre i que es va quedar “en xoc”.

El nadó va ingressar a l’Hospital de la Vall d’Hebron el gener del 2019 amb un despreniment de cervell i de retina i diverses fractures a les costelles. Segons es desprèn de les declaracions de la treballadora social i la psicòloga que van entrevistar els pares quan es van detectar els maltractaments, l’acusat va justificar les lesions de tres maneres diferents: en una primera entrevista sense dir res va acabar admetent que un dia el nadó s’havia donat un cop al cap amb la barra metàl·lica de la cadireta mentre el treia. Al final d’aquesta conversa, l’home també va admetre que en una altra ocasió el nadó li va caure a terra i que “potser”, a l’hora d’agafar-lo, li va pressionar massa fort les costelles. En l'última entrevista, el 9 de gener, l’home va reconèixer que havia sacsejat el nen en una altra ocasió quan va veure que no respirava.

”Em va sorprendre molt perquè ho explicava amb l’actitud d’un adolescent, amb el cap baix, mirant de reüll la mare i amb un mig somriure. Ho vaig trobar molt fort”, ha explicat la treballadora social que va portar el cas. Segons aquesta testimoni, l’home va justificar que no havia explicat res a la mare dels episodis “perquè li feia por dir que no tenia habilitats parentals”, però que s’havia mostrat “penedit”.

Tot i així, el judici no s’ha centrat en esbrinar si l’home va infligir expressament les lesions al nadó o si es va tractar d’accions involuntàries. De fet, la defensa de l’home ha intentat demostrar que l’home havia “facilitat” la tramitació del cas admetent els fets i que sempre havia mostrat penediment.



La mare del nadó mort ha explicat que quan va conèixer l’abast de les lesions del seu fill va “entrar en còlera”. Tot i així, encara ara, ha assegurat, no s’explica com la seva exparella va poder fer una cosa així. De fet, la treballadora social ha assegurat que la dona inicialment es va quedar “en xoc” sentint les primeres confessions de l’acusat. “Crec que ni tan sols va entendre la gravetat del que estava dient”.

El judici quedarà demà vist per a veredicte. Tot i la petició de pena de 15 anys de les acusacions, en funció de l’opinió final que emeti el tribunal popular i els atenuants que es tinguin en compte, la condemna es podria moure en una forquilla dels 10 als 15 anys.