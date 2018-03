L’ATM aplana a Colau el camí per unir el tramvia per la Diagonal

El consell de l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) va donar ahir una empenta més perquè la unió del tramvia per la Diagonal, un dels projectes estrella del govern d’Ada Colau a Barcelona, pugui ser una realitat. A falta de l’acord polític que l’alcaldessa ha d’aconseguir al ple del pròxim 23 de març, i que és crucial per al futur de la connexió, el consell de l’ATM va facultar ahir el seu director general, Pere Torres, per començar a treballar ja en el conveni que ha de concretar i pactar amb l’Ajuntament de Barcelona temes clau de les obres i el servei.

Aquest conveni entre Barcelona i l’ATM -un òrgan consorciat en què la Generalitat té un pes del 51%, per un 25% de l’Ajuntament i un 24% de l’Àrea Metropolitana de Barcelona- ha de concretar aspectes clau com el model de finançament de les obres de la futura connexió i el model de gestió del futur servei.

Es tracta de dos detalls importants, sobretot perquè ERC ha condicionat el seu suport a Colau en aquest projecte al fet de garantir, per exemple, que la gestió del tramvia sigui pública i que no es renovi la concessió a una les empreses privades que actualment exploten el servei del Trambaix i el Trambesòs. “No donarem suport a una votació simbòlica”, avisaven des d’ERC fa unes setmanes davant la pressió dels comuns per assegurar-se el seu vot al ple.

La tinent d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, va assegurar ahir a l’ARA que la feina que ara començarà amb l’ATM per redactar aquest conveni permetrà al govern tenir “un document que resolgui les qüestions relatives a la inversió, el finançament i el model de gestió”. L’objectiu és que això quedi definit abans del dia 23 per poder tenir les respostes que els grups -com ERC- han demanat al govern municipal, que confia a poder tirar endavant aquesta obra.

Un cop s’aconseguís el sí del ple municipal, va insistir Sanz ahir, els treballs per tirar endavant el projecte constructiu podran començar automàticament i no caldrà convocar un nou consell d’administració de l’ATM, que ja ha delegat des d’ahir aquesta responsabilitat en el seu director.

De fet, segons aquest ens del transport, Torres podrà donar “compliment a tots els tràmits administratius necessaris” un cop, això sí, la connexió del tramvia per la Diagonal quedi beneïda per una majoria al ple.

En el consell d’administració de l’ATM d’ahir va quedar aprovat l’informe de les al·legacions a l’estudi informatiu. L’ens també va donar-se per “notificat” sobre la decisió del govern municipal de Barcelona de tirar endavant l’opció 1 de connexió. També va avalar que el projecte es faci en dos trams començant les obres pel va de Glòries a Verdaguer.