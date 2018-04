L'Audiència Nacional investiga la mort del terrorista de la Rambla a mans dels Mossos

El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu ha creat una peça separada de la investigació de l' atemptat de la Rambla de Barcelona per esbrinar si els Mossos d'Esquadra van matar el terrorista Younes Abouyaaqoub sense intentar primer capturar-lo amb vida, segons informa aquest dissabte el diari 'El País'.

El jove de Ripoll va ser abatut per dos agents de Sant Sadurní d'Anoia el 21 d'agost del 2017, quaranta-vuit hores després que envaís la calçada central de la Rambla i recorregués 500 metres, en els quals va assassinar 14 persones i va deixar 130 ferits. Els dos mossos van fer dues ràfegues de trets i dos d'aquests trets van impactar al cap del terrorista.

L'endemà de l'atemptat de Cambrils, Younes Abouyaaqoub va ser identificat per una veïna i els dos agents prop de l'estació de Sant Sadurní. La patrulla va seguir el sospitós i el van localitzar amagat entre unes vinyes als afores del municipi. Segons els informes policials, cap a les quatre de la tarda, els agents li criden l'alto en diverses ocasions i Abouyaaqoub s'obre la camisa i ensenya el que sembla un cinturó d'explosius. Els policies l'abaten a trets.

Abouyaaqoub anava desarmat i el cinturó d'explosius, igual que els que havien exhibit els membres de la cèl·lula terrorista a Cambrils, era fals. En vista d'aquestes circumstàncies, segons 'El País', el jutge vol saber si realment no hi va haver cap més opció que matar-lo. "El marroquí era un dels capitostos d'aquesta banda terrorista i el seu testimoni era fonamental per saber si hi va haver més persones implicades en l'atac", afegeix el diari.

Es Satty, l'únic ideòleg de l'atemptat

Segons les indagacions de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, el que sí que queda força clar és que Abdelbaki es Satty, imam de Ripoll, és l'ideòleg i cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Es Satty, que va morir durant l'explosió fortuïta d'Alcanar que va precipitar els atemptats, "no tenia cap persona, emir o estructura superior" a l'hora de preparar l'atac, segons han assegurat fonts policials a 'El País'.

La policia hauria investigat viatges del marroquí al seu país d'origen, a França i a Bèlgica abans dels atemptats, però no hi haurien trobat cap persona de referència vinculable a l'imam. Els contactes amb comunitats salafistes franceses o belgues havien suscitat les sospites dels investigadors, però per ara no s'ha trobat cap capitost superior al mateix Es Satty a qui es pugui atribuir l'elaboració del pla terrorista.