Les dones amb càncer de mama ja poden recuperar la sensibilitat al pit

La reconstrucció mamària ja permet que les dones recuperin la sensibilitat als pits un cop reconstruïts. Més de 300 especialistes en cirurgia oncoplàstica de tot el món ho podran comprovar dijous amb la retransmissió en directe de la primera operació de reconstrucció mamària sensitiva de l'Estat. Aquesta novedosa tècnica consisteix a recuperar la sensibilitat del pit de manera homogènia implantant teixit de la mateixa pacient i reconstruint-ne els nervis.

La intervenció ha estat presentada aquest dimecres a l'Hospital de Sant Pau pels doctors Jaume Masià, dels hospitals de Sant Pau i del Mar; Aldona Spiegel, de Houston (Estats Units), i Jian Farhadi, del Guy's and St. Thomas' Hospital de Londres. L'acte s'ha dut a terme en el marc del Barcelona Breast Meeting 2018, que ha reunit més de 40 experts mundials i centenars d'especialistes a la capital catalana sota el lema 'Modelant el futur en la cirurgia de mama'.

El doctor Jaume Masià ha assegurat que el 70% de les dones operades amb la tècnica de la reinnervació poden aconseguir una sensació homogènia al pit al cap d'uns sis mesos. Segons Aldona Spiegel, certes pacients fins i tot recuperen sensacions erògenes. "No podem prometre que sempre ho recuperaran, i és una sensació molt personal, però veiem que està passant", explica Spiegel, doctora amb quinze anys d'experiència en la cirurgia oncoplàstica.

Per què és important?

Segons un article publicat al 'New York Times' l'any 2016, moltes dones nord-americanes amb càncer de mama renunciaven a reconstruir-se els pits per por o per la sensació de no aconseguir res més que estètica. Per aquesta raó, opinen Masià i Spiegel, és tan important que aquesta nova tècnica pugui dur-se a terme. La medicina, diu Masià, ha d'estar al servei del pacient i escoltar les seves necessitats i desitjos.

"Quan reconstruïm un pit intentem sempre que sigui el més semblant al real possible, morfològicament parlant. En canvi, la sensació a la mama o el mugró mai ha sigut una prioritat. Ara estem intentant tenir aquest fet en compte i ajudar les pacients a recuperar la sensibilitat", afegeix Aldona Spiegel.