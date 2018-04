L’assessor tecnològic de l’Ajuntament critica “faltes greus”

El principal assessor de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de tecnologia, l’entitat Xnet, ha criticat durament la política feta fins ara a la capital catalana. Des del seu àmbit natural, la xarxa, Xnet ha publicat una carta oberta en què denuncia que el govern municipal és “generalment molt incompetent en l’àmbit de tecnologia, innovació digital i drets relacionats”. A l’escrit, Xnet, que és una entitat molt pròxima ideològicament al govern dels comuns, comença amb un reconeixement: “Tenim un gran respecte per la integritat i solvència de persones amb qui hem compartit activisme en primera persona com Ada Colau, Jaume Asens, Eloi Badia i Janet Sanz”. Però el to s’endureix quan fa referència al primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, responsable de la Ciutat Digital, a qui acusen de no tenir “cap coneixement en la matèria”.

Tot i així, Xnet centra les seves crítiques en la comissionada de Tecnologia i Innovació Digital, Francesca Bria. La fundadora de Xnet, l’activista Simona Levi, considera que Bria “és incompetent a l’hora d’acostar l’accés a internet als ciutadans”. Després que el govern de Xavier Trias centrés la seva aposta per la tecnologia a convertir Barcelona en una smart city, el principal objectiu de l’equip de Colau és utilitzar les noves eines per facilitar la participació ciutadana. Aquest horitzó no s’està assolint, segons Xnet. “Si es criticava la incompetència oculta sota el fum de les smart cities d’anteriors governs, no són menors les xarxes clientelars amb polítiques de molt soroll per no res que estan sorgint ara”, diu l’escrit. Levi critica que “no hi ha prou transparència amb el que fa [la comissionada] i les decisions que es prenen sempre són de dalt a baix”. Per a l’activista, tant a Barcelona com a Catalunya “s’ha avançat molt en l’àmbit digital gràcies a lluites ciutadanes històriques”, i per aquest motiu cal continuar atents: “Seria trair el nostre paper de vigilants de les institucions com a societat civil activa en l’àmbit digital fingir que no veiem què està passant”, diu la carta. Fonts de l’Ajuntament van destacar ahir que “el mateix comunicat reconeix que s’han fet coses pioneres, com el projecte Decidim i la plataforma Barcola”, i van afegir: “Som conscients del gran ecosistema de la ciutat, treballem de manera activa i transparent amb aquest ecosistema, i apostem per estendre l’ open source ”.