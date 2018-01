L’escola on els nens no volen que arribi el cap de setmana

A diferència de la majoria, l’Andrea (11 anys) no té ganes que arribi el cap de setmana. “A l’escola m’ho passo genial i a casa m’avorreixo més”, diu la nena, que assegura que li encanta “aprendre”. Situada al barri de Navas (Barcelona), l’escola Octavio Paz té un 66% d’alumnes d’origen immigrant i un 74% amb beca menjador. “La immigració en cap cas és negativa, sinó que ho és la segregació”, diu el director de l’escola, Xavier López, que anteriorment va ser cap d’estudis d’una escola amb un 95% d’alumnes d’origen estranger.

Lluny de lamentar-se, el centre s’ha erigit com una de les escoles innovadores de referència de la ciutat. I, precisament, l’any passat va guanyar el premi d’educació Baldiri Reixac per les seves bones pràctiques. “Premiem projectes d’escola que vetllin per la transformació i la cohesió social”, expressa la directora de la Fundació Carulla, Marta Esteve, que recorda que amb aquests premis busquen acompanyar l’onada de canvi que està vivint Catalunya. En un moment en què l’escola catalana es troba en el punt de mira polític, els premis aposten “per una escola de qualitat on el català és la llengua comuna”.

Gràcies al premi, l’Octavio Paz va guanyar 4.000 euros que els van permetre modernitzar els espais d’arquitectura tradicional. “El premi ens ha ajudat a fer que la manera de construir l’aula sigui coherent amb el projecte eduactiu”, explica López, que considera que van guanyar el premi perquè el que diuen és coherent amb el que fan.

En l’edició d’aquest any -és la 40a- s’atorgaran 101.000 euros a escoles, docents i alumnes, repartits de la següent manera: per a escoles, 12 premis de 3.000 euros als millors projectes de centre i un de 4.000 euros al Premi UOC d’Innovació; per a professors i mestres, 4 premis de 4.000 euros, i per a alumnes, 50 premis de 900 euros. La data límit per presentar-s’hi és el 26 de gener.

Molta implicació dels mestres

“Ara fem coses noves que són molt més divertides”, diu l’Araceli (10 anys), alumna de cinquè de primària que assegura que des que va arribar el nou director aprenen “molt més”. El cas és que amb l’arribada de Xavier López van iniciar una transformació educativa de dalt a baix. “Em vaig trobar amb un equip de mestres molt implicat i amb ganes de millorar”, explica López, que afegeix que tenien clar que calia “desaprendre per aprendre de nou”. Després de desenes d’hores extres, han aconseguit un model innovador de referència. Segons apunta, la clau ha sigut unificar criteris i pensar globalment, des de P-3 fins a sisè.

A l’escola no treballen per assignatures, distribueixen l’horari per franges, sovint barregen els alumnes dels diferents cursos i implanten una avaluació que “no sigui sancionadora”. També han aconseguit implicar moltes famílies dins l’escola. Quan López va arribar fa tres anys, només cinc persones van acudir a les jornades de portes obertes. L’any passat van assistir-n’hi 72. “Volem que els nostres infants tinguin les millors oportunitat d’aprenentatge: volem èxit acadèmic, però també personal”, conclou el director.