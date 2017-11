L'esperança per a les leucèmies més resistents

L'Hospital Clínic és el primer centre a Espanya i dels pocs a Europa en disposar del CART-T, un tipus de teràpia gènica, ara només disponible comercialment als Estats Units, que és capaç d'eliminar la leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) en un 85% dels pacients. Aquesta teràpia, que també és efectiva en altres malalties, ha sigut possible gràcies al Projecte Ari. "La promesa que li hem fet a l'Ari l'hem complert", ha dit Álvaro Urbano-Ispizua, director de l'Institut Clínic de Malalties Hemato-Oncològiques. L' Ariana Benedé, que va morir el 2 de setembre del 2016 de leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) era, juntament amb la seva família, l'ànima del Projecte ARI, una iniciativa per recaptar fons per poder implantar aquí la teràpia CART-T per combatre la leucèmia.

El Chimeric Antigen Receptor-T (CART-T) és un tipus de teràpia gènica mitjançant la qual es modifiquen els limfòcits T (un tipus de glòbuls blancs encarregats de la resposta immunitària) del propi pacient per tal que tinguin la capacitat d'atacar les cèl·lules tumorals. Amb una tècnica que permet la separació dels components de la sang, anomenada, afèresi, s'obté una quantitat de limfòcits T que es reprogramen genèticament en el laboratori perquè puguin reconèixer específicament les cèl·lules tumorals i atacar-les. "Aquests limfòcits es transformen en uns "Súper T" amb capacitat per matar les cèl·lules cancerígenes", ha explica Manel Juan, cap de la secció d'immunoteràpia del servei d'immunologia de l'Hospital Clínic i responsable de la plataforma d'immunoteràpia de l'Hospital Sant Joan de Déu-Hospital Clínic, ja que l'assaig, en què han participat més d'un centenar de professionals, s'ha dut a terme conjuntament.

De moment, la teràpia s'ha posat en marxa en el marc d'un assaig clínic de deu pacients amb limfoma o amb leucèmia limfoblàstica aguda que no ha respost als tractaments convencionals. Els responsables del projecte confien ara en poder aconseguir més finançament per ampliar l'assaig clínic a 30 persones i aconseguir resultats més contundent.

El tractament, que té un cost de 65.000 euros, s'ha demostrat "segura i eficaç" i no s'han registrat efectes adversos no esperats. El primer pacient va ser tractat fa quatre mesos. És un pacient amb leucèmia limfoblàstica aguda que havia recaigut després de tractaments més agressius. "No responia a res, i el pacient està ara lliure de la malaltia des de fa quatre mesos", indica Juan.

"Ho hem aconseguit i ho hem aconseguit aquí. Hem aconseguit produir cèl·lules suficients per tractar nens i adults", ha destacat Julio Delgado, consultor del servei d'hematologia clínica de l'Hospital Clínic, qui ha explicat que ja tenen moltes peticions de pacients per formar part de l'estudi ja que cap centre a Espanya i molt pocs a Europa, ho fan. El CART-T està només disponible comercialment als EUA on ha s'ha demostrat que més del 50% dels malalts que segueixen la teràpia, es curen.

Per a Susana Rives, hematòloga pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu, ha sigut "un privilegi" poder oferir aquest tractament als seus pacients. "Està sent una revolució en el tractament de nens amb leucèmia limfoblàstica aguda o amb limfoma", diu. Són nens a qui els trasplantament de medul·la i els tractaments convencionals havia fracassat. "És una gran recompensa poder tractar una nena amb un CART que es diu CART Ari", ha dit Rives, en referència a una nena de Santander que va rebre aquest tractament fa dos mesos i mig. Tot i que el tractament ja ha demostrat la seva eficàcia, els professionals demanen prudència.

Aquest tractament és extensible a altres malalties i ja hi ha a punt un altre CART-T per utilitzar a mitjans del 2018. El director general de l'Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, ha qualificat aquesta teràpia gènica de "fita important per a la sanitat pública" comparable al que en el seu dia va significar "el trasplantament de fetge o de ronyó". "S'obre una nova via de tractament per a pacients que no tenen més opció terapèutica", ha afegit.

El següent pas és que sigui la sanitat pública la que financïi el tractament a nous pacients, més enllà del marc de l'assaig clínic. El tractament ha tingut un cost de 65.000 euros. "El Projecte Ari ens ha permès arribar fins aquí i ara estem en converses amb el CatSalut perquè el sistema públic de salut pugui tractar nous casos que puguin sortir", ha destacat el director general de l'Hospital Clínic, Josep Maria Campistol.