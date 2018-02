L'exèrcit tornarà a tenir estand al Saló de l'Ensenyament

L'Exèrcit mantindrà presència i una superfície similar a la de la passada edició al Saló de l'Ensenyament, que se celebrarà del 14 al 18 de març al recinte de Montjuïc.

L'expositor de l'Exèrcit, que en la passada edició tenia una superfície de 90 metres quadrats, comptarà amb un espai "una mica menor" que el 2017.

El Saló de l'Ensenyament comptarà amb 190 expositors, quinze més que en la passada edició. La presència de l'Exèrcit en aquest saló ha generat polèmica en les últimes edicions, després que el Parlament aprovés una moció en què demanava la no presència i el rebuig de l'Ajuntament de Barcelona.

L'Ajuntament de Barcelona va aprovar en un ple de 2016 una declaració institucional que defensava que el Saló de l'Ensenyament se celebri sense la presència de l'Exèrcit per afavorir espais educatius lliures d'armes.

De fet, en la inauguració del saló el 2016, l'alcaldessa, Ada Colau, va dir a dos militars que se li van dirigir: "Ja sabeu que nosaltres, com a ajuntament, preferim que no hi hagi presència militar a la sala, però simplement perquè creiem que cal separar els espais ".