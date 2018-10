Líders musulmans d’Europa i l'Àsia estudien la construcció d’una gran mesquita a Barcelona

Líders musulmans d'Europa i l'Àsia han posat les bases d'una nova oficina que estudiarà els pròxims passos per construir una gran mesquita a Barcelona. La reunió ha sigut convocada per l’European Muslim Forum, una plataforma que pretén ser un interlocutor que representi les diverses sensibilitats que hi ha a l'islam per promoure activitats i projectes com la construcció de mesquites i que aviat obrirà altres oficines a Europa i l'Àsia. El president del fòrum, Malik Abderrahman Ruiz, que portarà l'oficina de Barcelona, ha lamentat que Barcelona sigui "una de les ciutats europees que no té construïda una mesquita com a tal" malgrat que "té la comunitat musulmana més gran de tot Espanya", i que per això tenen la "necessitat" de fer "un projecte de gran envergadura".

Barcelona serà la seu de la primera oficina d’aquesta plataforma perquè s'ha considerat que és "el lloc idoni". Ruiz, que va impulsar la construcció de la mesquita de Granada inaugurada el 2003 i ha sigut president de la Comunitat Islàmica d'Espanya, ha sigut l'escollit per estar al capdavant de l'oficina de Barcelona d'aquesta entitat, que tindrà entre els seus objectius la construcció de la mesquita. Aquesta oficina també es dedicarà a promoure activitats culturals, de relació amb les institucions i d'acció social sobretot en favor dels immigrants.



Al capdavant de la reunió que s'ha celebrat a l'Hotel Barceló Raval hi havia Abdul-Vakhed Niyazov, president de l'ala pública del Consell de Muftís de Rússia. Ha exposat que “Barcelona és una ciutat gran, amb molta població musulmana” i ha manifestat que, a diferència de les mesquites que hi ha ara a Barcelona, estan treballant perquè l'edifici de la nova mesquita sigui "emblemàtic i bonic".

"Representar la majoria dels musulmans"

Ruiz ha exposat que l’European Muslim Forum vol ser un grup de referència que pugui ser un interlocutor vàlid i que aspira a representar “la majoria dels musulmans”. Ha admès que hi ha “un mantra sobre l'existència d'una divisió molt gran entre els musulmans” i ha reconegut: "Potser som nosaltres mateixos els que hem propagat aquesta idea", en relació a la comunitat musulmana. No obstant, ha afirmat que són "moltes més coses" les que els uneixen que les que els diferencien.



L'origen de la plataforma "no és d'una persona o d'un país", ha exposat Ruiz, sinó de la feina que s'ha fet en els últims anys, en què s'ha vist "el desig i la necessitat d'establir una plataforma unitària que pugui ser aquesta veu dels musulmans a Europa".



Els participants a la reunió han sigut un grup reduït, però "significatiu", ha indicat Ruiz. Entre els assistents hi havia Abdul-Vakhed Niyazov i Damir Mukhetdinov de Rússia, Ahmed Bermejo i Malik A. Ruiz d’Espanya, Abdullah Numan de Sèrbia, Noureddine Belhout de França i Tomasz Miskiewicz de Polònia. Altres líders musulmans hi han participat per videoconferència i durant el matí han rebut el suport d'Anwar Ibrahim, de Malàisia.