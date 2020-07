Lleida es desperta desconcertada i rebel

Després de l'anunci del confinament més restrictiu d'una part del Segrià, i de la posterior negativa des de la justícia, la ciutat de Lleida s'ha despertat aquest dilluns desconcertada i, alhora, indignada.



A la zona alta de la ciutat, els establiments més matiners, les cafeteries i els bars, han obert com si ahir diumenge no hi hagués hagut cap anunci del Govern. La notícia que la jutge en funcions del jutjat d'instrucció número 1 havia tombat l'ordre ahir de matinada s'ha estès com la pólvora entre els propietaris dels establiments, i també entre la ciutadania en general, que ocupava les terrasses de la zona ja a primera hora del matí. "No sabem si el que estem fent està bé o malament perquè la informació és contradictòria", comenta una treballadora d'una cafeteria de la zona. "Nosaltres hem obert perquè també tenim botiga però hem decidit no obrir la terrassa per prudència, tot i que ja veus com està la cosa per aquí davant", afegeix. Efectivament, aquesta cafeteria a primera hora era l'única que havia pres mesures especials després de l'anunci de diumenge. Però dues hores més tard la terrassa ja estava muntada com totes les del voltant. "Que vinguin i ens tanquin, no poden", etzibava la propietària d'un altre bar de la zona mentre els seus client li donaven la raó.

Falta d'informació del Govern



La falta d'unes directrius clares ha estat també un dels motius pels quals molts establiments han decidit obrir amb normalitat. "Amb les terrasses i els bars va quedar més o menys clar, però amb les botigues no van ser tan específics, així que, davant la incertesa, obrim", comentava la propietària d'una botiga de roba. "Estem enfadats perquè estan jugant amb nosaltres", ha sentenciat el propietari d'una altra botiga: "Ara mateix podem obrir, ningú ens pot dir que tanquem i en el meu cas esperaré que algú digui alguna cosa més clara i després ja veuré què faig".



En aquest sentit, l'associació de comerciants de la zona ha convocat una reunió aquest matí per parlar de la situació, i la decisió l'ha confirmat finalment el propietari d'una botiga de sabates: "Obrirem". "Això sí, prendrem totes les mesures, com fins ara, i, si ens diuen que només es pot amb cita prèvia, doncs serà amb cita prèvia, però obrirem. Alguns poden pensar que és per desobediència, jo dic que és per necessitat", ha puntualitzat.

A la casella de sortida



I és que, davant aquest nou confinament, alguns s'han vist situats a la casella de sortida una altra vegada. "El primer confinament va ser molt dur per a nosaltres, no ens podem permetre tornar a tancar", comenta la propietària d'una botiga de l'Eix Comercial, l'altra gran zona comercial de la ciutat.

En un primer moment algunes de les botigues d'aquesta zona havien decidit tancar però la decisió de la jutge els ha fet canviar d'opinió i a mig matí gairebé totes estaven treballant amb normalitat, tot i que l'afluència de gent era una mica més baixa. Una ciutadana, amb bosses a les mans, s'ha mostrat sorpresa perquè les terrasses estiguessin obertes però, assegura, no veia normal que d'un dia per l'altre s'imposessin mesures tan dràstiques. "Si la ciutadania pren les mesures no hi ha d'haver cap problema".

A mesura que el matí ha anat passant, i probablement també a causa de les altres temperatures, els carrers s'han anat buidant progressivament i alguns botiguers han començat a preparar-se per al pitjor. Però la necessitat, com a mínim de moment, els manté ferms en la seva decisió.