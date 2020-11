Un home mata la seva parella a Lloret de Mar i s'entrega a la policia local

Un home s'ha presentat aquest matí a la comissaria de la policia local de Lloret de Mar i ha confessat que havia matat la seva parella, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Agents de l'àrea d'investigació criminal (AIC) de la policia han assumit la investigació i s'han desplaçat a un pis situat a la zona del final del passeig Marítim de Lloret, on s'ha localitzat el cadàver de la dona, amb signes de violència. És l'onzena víctima mortal d'aquest any per violència masclista a Catalunya.

Després de confessar, l'home ha quedat detingut. Els Mossos estan investigant les circumstàncies del crim i la relació que tindrien l'autor confès i la víctima, tots dos de nacionalitat belga i de mitjana edat. Ell ha assegurat, quan s'ha presentat a la comissaria, que la dona era la seva parella, però la policia treballa per esclarir la relació que hi hauria entre els dos i les circusmtàncies del crim.

L'ajuntament de Lloret de Mar ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci aquest dilluns, a les sis de la tarda, a la plaça de la Vila. A més, l'alcalde, Jaume Dulsat, ha deixat clar que el consistori es personarà com a acusació popular en el cas i ha recalcat que posaran "totes les barreres" per evitar "una nova situació de violència masclista".

També el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, s'ha referit al crim durant una roda de premsa aquest dilluns. Sàmper ha condemnat "la mort de la dona a mans de la seva parella a Lloret" i ha volgut "fer arribar l'escalf" als familiars i als amics de la víctima.