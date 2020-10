Llum verda del Congrés per donar el títol de batxillerat sense límit d'assignatures suspeses

El Congrés va donar llum verda aquest dijous al pla del ministeri d'Educació per modificar l'avaluació, la promoció i la titulació a primària, ESO i batxillerat, amb l'objectiu d'adaptar-se a l'impacte acadèmic de la pandèmia. L'argument és que com que no hi haurà temps per estudiar tot el currículum, és necessari flexibilitzar l'avaluació en totes les etapes. A nivell pràctic, això significa que ara les comunitats autònomes poden decidir que els alumnes passin de curs i obtinguin el títol d'ESO i batxillerat sense un límit de matèries suspeses.

En concret, l'article 6 del decret llei aprovat (187 vots a favor del PSOE, Unides Podem, el PNB, el PDECat i ERC, 154 en contra del PP, Cs, Vox i UPN i 7 abstencions) deixa clar que la decisió de titular un alumne "s'adoptarà garantint l'adquisició dels objectius generals de l'etapa de manera que permetin a l'alumne continuar amb el seu itinerari acadèmic i, en conseqüència, [i aquí ve la frase controvertida] no quedarà supeditada la no existència de matèries sense superar per l'accés a totes dues titulacions". La ministra d'Educació, Isabel Celaá, va afirmar, però, que és "senzillament fals" que es pugui titular a secundària i batxillerat amb suspensos, ja que es necessitarà que es garanteixi que l'alumne ha aconseguit els objectius generals de l'etapa. Celaá va assegurar que la reforma no comportarà un esforç menor i que serà l'equip docent "de manera col·legiada" qui decidirà si s'han aconseguit aquests objectius.

Ara ja es pot obtenir l'ESO amb una, dues o tres assignatures suspeses

Ara mateix, la normativa catalana estableix que l'equip docent pot decidir per majoria simple que un alumne obtingui el títol de l'ESO "amb una o dues o, excepcionalment, tres matèries no superades". Al batxillerat la cosa és una mica diferent. Si bé és cert que l'alumne pot passar de 1r a 2n amb un màxim de 2 matèries suspeses, que en tot cas haurà de recuperar (ja sigui repetint-les o repetint tot el curs de 1r), no es pot expedir el títol de batxillerat si hi ha una assignatura suspesa.

Fonts de la conselleria d'Educació han explicat que estan preparant la seva normativa pròpia, però han avançat que la regulació que faran anirà en la línia del que ha aprovat el Congrés perquè sempre han demanat aquesta flexibilització de l'avaluació per fer front a la pandèmia.

Precisament el curs passat es va detectar un augment d'onze punts del nombre d'estudiants de batxillerat que han superat l'etapa. Si el curs 2018-2019 van aprovar 31.853 estudiants (el 72,69% dels que cursaven segon), el curs 2019-2020 –el curs interromput per la pandèmia– ho van fer 37.023 (un 83,25%). Els estudiants es van beneficiar, doncs, de les ordres del departament d'Educació, que va assegurar que cap alumne suspendria pel que ha passat a partir del 12 de març, quan es van tancar tots els centres educatius arran de la pandèmia. Ja aleshores, diverses veus de la comunitat educativa van alertar que només amb el creixement de la taxa d'aprovats no es pot concloure que millori el rendiment acadèmic i baixi el fracàs escolar.

Un dels altres punts polèmics del pla de Celaá és el que permet que, de manera excepcional, les comunitats contractin professors d'ESO sense el màster habilitant. A Catalunya, ja fa temps que s'ha hagut de prendre aquesta mesura davant la falta de professors en algunes especialitats, com català, castellà o matemàtiques. La Generalitat va aprovar el 2018 una resolució que obria la borsa d'interins per als estudiants amb títol oficial de màster de formació de professorat i també per als que es comprometin a treure-se’l abans de l’inici del curs 2021-2022. És a dir, per ser professor d'ESO no calia tenir el màster habilitant, que és obligatori des del 2009 en substitució de l'anomenat certificat d’aptitud pedagògica (CAP), sinó que n'hi havia prou amb adquirir el compromís de treure-se'l en tres anys.

Tot i que la conselleria d'Educació ja va dir que només ho utilitzarà com a última opció i sempre que estiguin matriculats al màster, com a "mesura extrema" si no hi ha més opcions, l'ARA ha comprovat que ja hi ha professors d'ESO fent classe als instituts que encara no tenen el màster necessari.