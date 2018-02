L’ocupació massiva de pisos a la Mina s’enquista mig any després

Fa més de sis mesos que un centenar de persones van ocupar massivament pisos públics al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs i la situació continua allargant-se sense una solució a la vista. La justícia ha desestimat les demandes que el Consorci de la Mina -integrat per l’ajuntament adrianenc, el de Barcelona, la Diputació i la Generalitat- va presentar per la via penal i ara les administracions esperen que avancin per la via civil, habitualment més lenta. Mentrestant, 54 pisos propietat del Consorci continuen ocupats i les persones que hi viuen no volen marxar.

És el cas d’una de les ocupants d’un pis al carrer Ramon Llull. “Estem esperant la notificació judicial. Fins que no arribi, ens quedem”, explica. En la mateixa línia s’expressa una dona que ha ocupat un pis a la mateixa escala. “Si ningú ens diu res, seguirem aquí”, assegura. Alguns veïns propietaris d’altres immobles en aquests blocs no estan gens a gust amb la situació. Per exemple l’Antonio, que retreu als ocupants que no paguin el pis mentre ell es fa càrrec d’una hipoteca. “La situació no és gens còmoda”, diu. Amb tot, diversos ocupants plantegen que el Consorci els assigni un lloguer, expliquen que paguen la neteja comunitària i asseguren no haver causat cap problema. Compten amb el suport d’alguns veïns. La majoria són familiars seus que ja vivien en pisos dels blocs que ara ells han ocupat. El Joan, que viu al carrer Manuel Fernández Márquez, explica com germans i fills seus van entrar als pisos per la força l’11 de juliol. “Era molt fàcil obrir les portes dels pisos, es podia fer amb una targeta de crèdit”, recorda.

La vigilància del Tío Cristina

L’entrada forçosa als pisos aixeca moltes suspicàcies al barri. Abans de l’ocupació, la majoria d’habitatges buits propietat del Consorci lluïen un cartell on s’informava que la seva vigilància anava a càrrec de LosManolos-Tío Cristina. Ángel Amaya, el Tío Cristina, és una de les persones amb més ascendència al clan de LosManolos, i al barri tothom considerava la presència dels cartells un motiu suficient per no entrar als pisos. Ara, molts veïns es pregunten què va canviar al juliol perquè els immobles quedessin desprotegits.

Al carrer d’Anna Frank, un home que es presenta com el fill del Tío Cristina ofereix una resposta: “Jo treballava amb el meu pare fent tasques de vigilància, però un dia va rebre l’ordre de no vigilar més els pisos”, assegura. Al cap de pocs dies, diu, començaven les ocupacions. “Nosaltres érem a casa i vam sentir els cops a les portes. Quan vam baixar a preguntar, deien que els havien avisat que ja no vigilava ningú”, relata la seva parella, negant que els clans de Los Manolos i els Portus tinguessin res a veure amb les ocupacions, com apunten diverses fonts veïnals.

Desviament de fons públics

Tot plegat passava setmanes després que l’aleshores regidor del barri de la Mina de l’Ajuntament de Sant Adrià, Juan Carlos Ramos, fos detingut. Ramos està investigat pel presumpte desviament de fons públics destinats a la vigilància d’immobles del Consorci, que haurien anat a parar a membres dels clans del barri. Entre d’altres, presumptament, el Tío Cristina. El patriarca també va ser detingut, i el gerent del Consorci, Juan Luis Rosique, és investigat pel mateix cas però continua ocupant el mateix càrrec.

La Generalitat es mostra prudent i assenyala que la justícia està investigant la possible responsabilitat dels clans en les ocupacions. “Som taxatius: tolerància zero amb la impunitat amb què s’ha actuat”, assegura el president de la Comissió Executiva del Consorci i secretari de la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies. En relació a la possibilitat que les ocupacions no s’hagin produït per una necessitat habitacional, el representant del Consorci assegura que el perfil dels ocupants no correspon al de les persones habitualment ateses pels Serveis Socials de Sant Adrià. Alguns dels ocupants ho neguen i expliquen que van tirar la porta a terra després de no haver aconseguit cap pis de protecció oficial.

Iglesies creu que un nou Govern hauria de permetre trobar solucions. “Els pisos ocupats estaven reservats per al reallotjament de veïns del bloc Venus. Quan la situació política ho permeti, el Consell de Govern té previst desencallar la seva situació. Per tant, haurà de disposar d’aquests immobles”, explica.