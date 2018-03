Lufthansa, a judici pel pànic que van patir de les víctimes de la tragèdia de Germanwings

24 de març de 2015. Aquest dissabte es compleixen tres anys del dia que el copilot Andreas Lubitz va estavellar el vol 4U9525 de Germanwings de Barcelona a Düsseldorf (Alemanya) contra els Alps francesos, matant els 150 passatgers i membres de la tripulació que anaven a bord. El proper mes de juny la companyia aèria Lufthansa -de qui depenia el vol- anirà a judici, segons ha pogut saber l'ARA. No és la primera vegada que l'empresa s'asseu al banc dels acusats per aquesta tragèdia, però sí que serà el primer cop que li exigeixen una compensació no només pels familiars de les víctimes, sinó també pel patiment dels passatgers que van morir.

Segons Carlos Villacorta, l'advocat del bufet BCV Lex que representa les sis famílies demandants -tres d'elles catalanes-, la companyia també ha de compensar-los pel "pànic atroç i l'intens patiment" que van passar els passatgers que van morir en la tragèdia i perquè van ser conscients durant uns minuts que l'avió s'estavellava.

Aquest divendres els familiars de les víctimes han realitzat una ofrena floral davant del monòlit de la terminal 2 de l'aeroport del Prat, que recorda les 150 persones que van morir en la tragèdia. A la tarda, han marxat a la ciutat de Dignes on es celebrarà una cerimònia de record. Demà es desplaçaran a Le Vernet -el municipi més proper al punt on es va estavellar l'avió- i aquest diumenge les famílies retornaran a Barcelona per assistir a un concert a la sala d'actes de La Pedrera.

540x306 Dos joves abandonen el monòlit en record a les 150 víctimes de la tragèdia de Germanwings després de dipositar un ram de flors quan es compleixen tres anys dels fets / MANOLO GARCÍA Dos joves abandonen el monòlit en record a les 150 víctimes de la tragèdia de Germanwings després de dipositar un ram de flors quan es compleixen tres anys dels fets / MANOLO GARCÍA

Peritatges específics

De moment la primera demanda que arribarà a judici en un jutjat mercantil de Barcelona aquest juny és la interposada per les tres famílies catalanes i una d'anglesa. L'altre procediment, impulsat per dues famílies del Paraguay, encara està en tràmit. Els advocats de BCV Lex han elaborat peritatges per intentar demostrar que la companyia no només s'ha de fer responsable dels danys a les famílies sinó dels patits per les pròpies víctimes de la tragèdia de Germanwings.

"Van estar almenys vuit minuts enfrontant-se amb la seva pròpia mort", recorda Villacorta. Els advocats han calculat en 150.000 euros la quantitat que haurien de rebre els afectats en concepte del patiment del seu familiar que va morir en el vol. Després s'hi han afegit les compensacions per les seqüèl·les que arrosseguen les famílies per la pèrdua.

Fins ara només el Tribunal Suprem ha concedit una indemnització en concepte del patiment de les pròpies víctimes, però per un cas ben diferent. Es van acordar 15.000 euros per cadascun dels passatgers espanyols que van sobreviure a l'accident del creuer Costa Concòrdia. L'Audiència de Madrid també està pendent de resoldre les peticions en el mateix sentit que han fet alguns dels supervivents de l'accident aeri d'Spanair a l'aeroport de Barajas. Tribunals d'altres països, com ara França o Estats Units, sí que han optat per establir indemnitzacions per víctimes mortals d'accidents aeris.

Responsables de supervisar el copilot

D'altra banda, els advocats de BCV Lex han encarregat dos peritatges més a un investigador especialitzat en accidents aeris i un psicòleg forense per intentar demostrar que Lufthansa hauria d'haver controlat si Lubitz, que tenia antecedents per depressió, estava en condicions de volar. Villacorta recorda que la companyia aèria és la propietària del centre mèdic que va emetre el primer certificat a Lubitz, tot i que en el seu historial ja hi constaven aquests precedents. "No l'haurien d'haver contractat com a pilot o almenys haurien d'haver seguit de prop la seva evolució", es queixa l'advocat dels demandants.

Aquesta responsabilitat de les companyies aèries en la supervisió dels pilots també és la que continuen exigint totes les víctimes de la tragèdia de Germanwings, encara que no formin part del judici que es farà a Barcelona. Fa un any la resta de famílies de víctimes catalanes van arribar a un acord amb l'aerolínia per rebre una indemnització, que es va establir en base als barems de trànsit, perquè a l'Estat no existeixen uns paràmetres específics pels sinistres aeris. "És una decisió molt personal, mai hi haurà una indemnització prou justa pel que va passar", diu la presidenta de l'Associació d'Afectats del Vol GWI 9525 als Alps, Sílvia Chaves, que recorda que l'entitat "continua lluitant" perquè s'aprovi una llei que exigeixi aquest control sobre els pilots.