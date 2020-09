Madrid anuncia "confinaments selectius" al sud de la capital

Amb un risc "exponencial" de rebrot de covid-19 (591), quatre vegades més alt que el de Catalunya (178), segons l'últim informe del grup d'investigació de biologia computacional i sistemes Complexes de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el govern de la Comunitat de Madrid s'està veient obligat finalment a prendre mesures dràstiques per aturar la transmissió comunitària de la pandèmia a la capital espanyola. En contra dels desitjos de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que fins ara s'havia negat a prendre aquest tipus de mesures per evitar l'afectació a l'economia, el viceconseller de Salut Pública de la Comunitat, Antonio Zapatero, ha anunciat aquest dimecres que decretaran "confinaments selectius de la zones bàsiques de salut amb més incidència del coronavirus".

Tot i que Zapatero no ha concretat les zones que es confinaran, si es mira sobre el mapa els punts amb més afectació del covid-19 es concentren al sud de la capital espanyola, les zones tradicionalment més pobres, amb una densitat de població més alta. Barris com Puente de Vallecas, amb una incidència acumulada de coronavirus de 1.241 casos per cada 100.000 habitants durant catorze dies, o bé Usera, amb 1.155 casos, així com Carabanchel. Els segueixen poblacions de l'arc metropolità sud com Humanes (1.058,60), Parla i Fuenlabrada, mentre que al nord l'única taca que destaca és la d'Alcobendas, amb una incidència de 828 casos per cada 100.000 habitants durant dues setmanes. Aquestes dades contrasten amb les d'un dels barris més rics de la capital, el de Salamanca, amb 565 casos per cada 100.000 habitants.

Falta de concreció de les mesures

La Comunitat de Madrid, però, encara no ha concretat les mesures, que s'anunciaran previsiblement divendres perquè entrin en vigor diumenge o dilluns. Malgrat tenir la incidència més alta de coronavirus, Madrid ha pres mesures molt menys dràstiques que Catalunya. S'ha limitat a reduir les reunions públiques i privades a un màxim de deu persones, així com l'aforament en casaments –on s'ha limitat la barra lliure–, enterraments i espectacles. En cap cas s'ha tocat, per exemple, l'aforament de les terrasses, plenes a rebentar després de les vacances. Tampoc s'ha facilitat que ocupin espai per al trànsit rodat, cosa que limita l'espai per als vianants, ja que s'han engrandit.

"Els contagis s'estan produint, entre moltes raons, per l'estil de vida que té la nostra immigració" Isabel Díaz Ayuso Presidenta de la Comunitat de Madrid

En aquest sentit, el número dos de Salut Pública de la Comunitat de Madrid ha descartat el tancament de bars i restaurants en les zones afectades, així com el confinament de tota la Comunitat com va passar amb l'estat d'alarma. "Ens sembla important prendre unes mesures més dràstiques, que van en la línia del que la gent pot entendre com un confinament selectiu per zones bàsiques de salut o per àrees de salut o per àrees de salut amb més incidència", ha dit Zapatero. L'anunci arriba només un dia després de la celebració del debat sobre l'estat de la regió, en què Ayuso no va fer cap referència al tema i va assegurar que s'estava actuant amb diligència. És més, va arribar a culpar els immigrants de l'augment dels contagis a Madrid, en la línia del que defensa Vox. "S'estan produint, entre moltes raons, per l'estil de vida que té la nostra immigració", va assegurar la presidenta madrilenya.

Antonio Zapatero ha recordat la necessitat que tots els positius compleixin la quarantena de manera íntegra i ha obert la porta a començar a sancionar qui no ho faci. D'altra banda, ha explicat que ha demanat al ministeri de Sanitat que redueixi de catorze a set dies el temps que un contacte ha d'aïllar-se per precaució, tal com ja ha fet França.