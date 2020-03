Madrid confirma gairebé una cinquantena de contagis de coronavirus

La Comunitat de Madrid és la zona crítica del coronavirus a l'Estat i prova d'això és l'acumulació de positius en tan sols unes hores. La conselleria de Sanitat madrilenya ha confirmat un total de 46 casos de Covid-19 en actiu, 18 més dels que s'havien registrat dilluns, i més del doble dels registrats a Catalunya (17) i el País Valencià (17), les altres dues regions més afectades. De moment, cinc dels contagiats a Madrid tenen un pronòstic complex i segueixen ingressats en cures intensives. A més, i segons ha detallat el govern madrileny, segueixen fent-se estudis epidemiològics entre els contactes i familiars de la cinquantena d'infectats, així com del personal de l'hospital de Torrejón de Ardoz.

A l'espera que el ministeri de Sanitat verifiqui els casos anunciats les últimes hores, s'ha optat per mantenir la fase de contenció i no aplicar mesures restrictives a les zones de més interès. Així ho ha explicat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, en la roda de premsa diària, en la qual ha assenyalat que podria arribar a ser "sobreactuat" recórrer a mesures dràstiques en els punts més problemàtics, com Torrejón de Ardoz. Tanmateix, ha advertit que caldrà analitzar una quinzena de casos que el ministeri encara no ha confirmat -la majoria a la Comunitat de Madrid- per si l'origen és desconegut o bé es pot detectar d'on prové el contagi. Tal com ja va fer aquest dilluns, Simón ha reiterat que si s'apliquen mesures restrictives seran "específiques" per a cada lloc en funció de les circumstàncies i sempre amb "absoluta coordinació" amb les comunitats autònomes.

Simón ha xifrat en tretze els professionals sanitaris infectats i en tres comunitats autònomes el personal mèdic ha agafat la malaltia al centre: Andalusia, Euskadi i la Comunitat de Madrid. Aquest és un col·lectiu de risc perquè el seu contacte amb persones fràgils obliga a plantejar-se si poden continuar amb la seva activitat assistencial, ha anotat l'epidemiòleg. De fet, la consellera de Salut del País Basc, Nekane Murga, ha reconegut que el fet que cinc dels tretze contagis a Euskadi s'hagin produït entre personal mèdic, i que entre els 211 contactes hi hagi altres professionals, es tradueix en un afebliment del funcionament dels centres sanitaris, especialment a Alaba. A més, també s'ha confirmat un cas d'un professor a un districte al nord de Madrid, del qual encara s'ha d'estudiar el fil del contagi, i el ministeri ha xifrat en set els casos greus.

A dia d'avui només es lliuren del coronavirus Galícia, Múrcia, l'Aragó, Ceuta i Melilla. La xifra exacte de contagis arreu de l'Estat ha ballat les últimes hores en funció de si la dada procedia del ministeri de Sanitat o dels governs autonòmics, que són els que recopilen les informacions de la xarxa de vigilància epidemiològica. Amb tot, sembla que les administracions comencen a retallar distàncies: aquest dimarts l'executiu espanyol ha anunciat uns 150 afectats en actiu pel Covid-19 al conjunt de l'Estat, i la suma dels positius confirmats per les conselleries de les 12 regions afectades se situa entorn als 149. Si es tenen en compte les tres altes que s'han donat des que va irrompre el virus, a l'Estat s'haurien contagiat un total de 152 persones.

17 casos a Catalunya, tots importats

Catalunya concentra 17 positius, després que el departament de Salut hagi confirmat un contagi nou a Viladecans. Es tracta d'una dona de 31 anys que es va infectar per contacte amb una persona afectada. La pacient està estable i només presenta un quadre gripal lleu.