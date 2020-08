El professorat de Madrid convoca una vaga per la falta de previsió davant el covid-19

Les preocupacions per l'inici del curs escolar al voltant del covid-19 no s'acaben i a la Comunitat de Madrid els professors han anunciat una vaga amb l'arrencada del nou curs escolar. Els sindicats –CCOO, UGT, CGT i STEM– denuncien la "inacció" de l'executiu madrileny i critiquen la falta d'un pla concret d'actuació per prevenir els contagis a les aules.

Entre les principals demandes, els sindicats exigeixen una baixada de les ràtios dels alumnes per aula i desdoblar grups per poder respectar la distància de seguretat. També un augment de la plantilla, així com del personal administratiu i "complementari" per reforçar elements com l'educació especial. També demanen al govern madrileny ampliar la dotació de personal d'infermeria i augmentar els recursos destinats a l'atenció a la diversitat. Finalment, reclamen més recursos materials i una millora de les infraestructures.

Per ara hi ha convocades quatre jornades de vaga, entre els dies 4 i 10 de setembre, per a les diferents etapes educatives: infantil, primària i instituts d'educació secundària i formació professional, i s'espera que la de l'últim dia, el 10 de setembre, sigui conjunta de tots els nivells de l'educació pública no universitària.

A l'espera d'un pla de prevenció

Al seu torn, el govern de Díaz Ayuso no ha tardat a respondre a la convocatòria de vaga. El conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz, ha dit aquest dimecres que "primer cal conèixer exactament quines seran les condicions d'obertura de les escoles", en referència a la convocatòria de vaga. Ruiz ha afegit que les decisions que prendran seran "en funció de com evolucionin aquestes dues setmanes". La Comunitat de Madrid, per ara, preveu quatre escenaris: un de presencial, un altre de semipresencial, un de telemàtic i un de normal, i espera poder fer un "mostreig dins de l'alumnat i el professorat per saber la situació immunitària", com ha explicat el conseller.

Els sindicats esperen tenir el "suport de diferents organitzacions representatives de tots els components de la comunitat educativa" i critiquen que la situació arrossega problemes estructurals a causa de les "polítiques de privatització de la comunitat madrilenya".