El Madrid 'restringit' es mobilitza contra del "confinament segregador" d'Ayuso

Diumenge de mobilitzacions a Madrid a favor de la "dignitat del sud" i en contra dels "confinaments segregadors". Centenars de veïns de les 37 zones on s'han decretat restriccions han sortit al carrer aquest diumenge per criticar el que consideren mesures ineficaces i discriminatòries anunciades pel govern d'Isabel Díaz Ayuso. Convocats per associacions veïnals, denuncien que les limitacions (sobretot de mobilitat) perjudiquen només les zones humils i reclamen recursos sanitaris i de transport públic per als seus barris.

Les concentracions s'han produït en diversos districtes de la capital i en municipis com Getafe, Parla i Fuenlabrada, localitats on es restringiran les sortides fora dels seus perímetres, excepte per anar a treballar, fer exàmens, per motius sanitaris, per fer tràmits administratius inajornables o per fer actuacions davant d'organismes públics o judicials.

Segons els manifestants, es tracta d'un "confinament de classe". Per això els lemes que s'han sentit més durant la manifestació han estat "El sud existeix", "Som obrers, no presoners", "No és confinament, és segregació", "Els nostres barris no són guetos" o "Tots o ningú". També han reclamat més inversions en sanitat i educació.

"Són mesures que arriben tard i malament, com sempre, i que no són suficients", ha dit a l'agència Efe l'Alejandro, un veí de la zona afectada. La Mónica opina que si s'haguessin pres les mesures abans, tota la Comunitat de Madrid estaria millor. "Si seguim agafant el metro per anar a treballar i hi anem com llaunes de sardines, els contagis no s'aturaran. Hem de remar junts, no per barris", deia aquesta veïna de Vallecas.

Moments de tensió amb la Policia

Un dels epicentres de la protesta ha estat l'Assemblea de Madrid, davant la qual s'han agrupat els manifestants que han estat desplaçats per efectius de la Policia Nacional. Un cop allà, s'han viscut moments de tensió quan els agents s'han col·locat els cascos i han tret els escuts antidisturbis. Aquest gest ha provocat una xiulada general, que s'ha intensificat quan un dels agents ha tret un dispositiu que els manifestats han identificat com una pistola de pilotes de goma.

Divendres ja hi va haver una concentració a la Puerta del Sol, després de l'anunci d'Ayuso. Els manifestants ja van demanar la seva dimissió i van exigir més inversió en sanitat. En total, s'han confinat per barris fins a 850.000 persones, un 13% de la població de la Comunitat de Madrid, que, segons el govern regional, concentra el 24% dels contagis de covid-19.

Madrid és una ciutat fortament dividida per les desigualtats socials, amb un nord ric i un sud tradicionalment humil, amb barris que concentren molta densitat de població que diàriament es desplaça per treballar al centre i nord de la ciutat. "¿Vols que em confini quan torni a casa després de travessar tot Madrid en un metro ple fins dalt per netejar els teus carrers, per cuidar el teu pare malalt, per servir-te el menjar, per deixar-te el paquetet d'Amazon sota la catifa?", ha retret a Ayuso, en forma de pregunta retòrica, la Federació Regional d'Associacions Veïnals de Madrid a través d'un comunicat.