Madrid segueix aposant per mesures "quirúrgiques" i no confirma si demanarà el toc de queda

La Comunitat de Madrid segueix apostant per "mesures quirúrgiques" que permetin "conjugar economia i salut i poder seguir endavant", ha afirmat la presidenta de la regió, Isabel Díaz Ayuso, en roda de premsa aquest dimecres. D'aquesta manera, el govern regional avança que la conselleria de Salut està perfilant una nova ordre -que donaran a conèixer divendres- amb les mesures i les restriccions que entrarien en vigor a partir de dissabte, un cop decaigui l'estat d'alarma. Tanmateix, des del govern madrileny han confirmat que es mantenen en la idea d'establir les restriccions a partir de "zones sanitàries".

"Hem de prendre mesures sensates; un excés de tancament portaria el consum als domicilis i pot portar un efecte contrari", ha defensat Ayuso. De fet, el conseller de Salut madrileny, Enrique Ruiz Escudero, ha avançat en una entrevista a TVE aquest dimecres que la regió té intenció de controlar la mobilitat i la concentració de persones de la mitjanit, és a dir, les 00.00 h, a les sis del matí, franja horària en què, segons el govern regional, la població jove es mou més.

Sobre si el seu govern demanarà o no el toc de queda a l'Estat, Ayuso no ha detallat la decisió final i ha apuntat que, sigui quina sigui, "hi haurà unanimitat interna". De moment, la petició de la Comunitat de Madrid al govern espanyol segueix sent la de prendre mesures homogènies per a totes les comunitats.



La presidenta madrilenya ha insistit en "anar al focus dels contagis", que ha assenyalat que són els "espais familiars, així com la població jove". En aquest sentit, el vicepresident de la comunitat, Ignacio Aguado, ha explicat que la regió ja ha obert 100 expedients sancionadors a estudiants en l'àmbit universitari i les residencies estudiantils. "Les festes de la universitat es poden convertir en l'UCI del teu pare", ha volgut advertir Aguado a la població jove, per llançar un missatge de responsabilitat.

Sobre la situació epidemiològica, Ayuso ha explicat que està "continguda". La regió ha insistit que té una "foto clara" sobre els àmbits on s'han de prendre les mesures: reunions familiars, trobades socials i "el 30% dels contagis que es produeixen entre la població de 15 a 22 anys", ha detallat el govern madrileny.