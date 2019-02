La Manada continuarà en llibertat després que s'hagi tornat a rebutjar el recurs de l'acusació

Els cinc membres de la Manada, condemnats a 9 anys de presó per abusos sexuals acusats de violar una jove durant els Sanfermines del 2016, continuaran en llibertat provisional després que s'hagin desestimat els recursos de súplica de les acusacions contra l a decisió de l'Audiència de Navarra que va ordenar llibertat sota fiança.

És la segona vegada que l'Audiència de Navarra rebutja els recursos presentats contra la llibertat provisional dels cinc membres i ho ha fet amb el mateix resultat: dos vots contra un vot particular, un magistrat que s'ha posicionat a favor de la presó provisional.

El tribunal ha tornat a considerar que no hi ha raons suficients per modificar la situació de llibertat provisional i qualifiquen de "feble" el risc de fuga. Els magistrats firmen la interlocutòria –que ja no es pot recórrer– en què desestimen els recursos "donant per reproduïts els raonaments exposats en la interlocutòria qüestionada".

Tot i que apunten els "indicis de culpabilitat" i la gravetat dels fets que afecten "la llibertat sexual", creuen que això no implica "un increment de risc de fuga". A més, consideren que s'ha de valorar que fins ara els condemnats "han acatat puntualment les obligacions que se'ls han imposat". Els magistrats descarten també els arguments d'"alarma social" i de "reiteració delictiva" als quals els recursos feien referència per un altre cas d'agressió sexual jutjat a Pozoblanco (Còrdova) pel qual s'investiga quatre dels membres de la Manada. La resolució conclou que la petició de les acusacions insta al compliment de la pena abans d'un sentència ferma i, per tant, el cas queda a l'espera de la decisió del Tribunal Suprem.

El president de la sala, Francisco Cobo, ha emès un vot particular en què expressa les seves discrepàncies amb la decisió majoritària i ha reiterat la seva petició de presó provisional comunicada i sense fiança fins a un límit màxim de quatre anys i mig, descomptant el temps que van ser a la presó, entre el 9 de juliol del 2016 i el 22 de juny del 2018.