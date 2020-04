L'alcalde d'Igualada desmenteix Salut: "Ahir hi va haver onze morts a la conca d'Òdena"

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha explicat en roda de premsa que aquest divendres va haver-hi onze morts en els municipis de la conca d'Òdena en el marc de la pandèmia de coronavirus, amb la qual cosa ha desmentit l'informe del departament de Salut, que no incloïa cap defunció. "La notícia que va donar el departament de Salut, que assegurava que no hi havia morts, ja ha estat desmentida. Nosaltres sempre hem volgut ser transparents. Ahir va haver-hi 11 morts, 4 a l'Hospital d'Igualada", ha explicat. Més tard, en la compareixença de cada migdia del Govern, la consellera de Salut, Alba Vergés, li ha respost que des del departament donen les xifres de víctimes que arriben pel "circuit oficial".

Castells ha volgut allunyar-se del recompte de la Generalitat de Catalunya i ha demanat més tests per detectar el covid-19. "Salut ha d'explicar per què ha donat aquestes dades. Nosaltres som la institució més propera a la nostra societat. Crec que per respecte a les famílies dels afectats, havíem d'informar. Hem de tractar la nostra societat com una societat madura. Això és un episodi molt greu, ahir hi va haver 11 persones mortes. Això ens porta a exigir tests ràpids. Nosaltres patim un confinament dins del confinament. Reiterem la nostra demanada per tenir tests", ha insistit.

En canvi, la consellera ha defensat que les dades de Salut estan "contrastades" i són "registres oficials" que "requereixen el seu temps". Segons Vergés, els últims dos dies la funerària de l'Anoia havia notificat 135 morts per covid-19, a les quals les últimes 24 hores s'hi han sumat 12 casos més: en total, 147 morts. Tot i això, Vergés ha afegit que encara falta catalogar 21 casos més, que no saben si són morts per coronavirus. "Darrere les dades hi ha persones amb noms i cognoms. Històries molt dures, perquè les defuncions no permeten l'acompanyament. Per tant, tot el respecte", ha reclamat Vergés.

El confinament funciona

Abans que el Govern anunciés que aixeca el confinament a la conca d'Òdena, l'alcalde d'Igualada havia focalitzat el seu discurs en remarcar la gravetat de les xifres per tal d'evitar un segon contagi massiu a curt termini. "Ens preocupava que ahir es donés un missatge erroni a la nostra població. Ens preocupa que la gent es relaxi i que no es mantinguin les mesures d'higiene", ha assegurat Castells, fent referència a la bona actitud ciutadana.

"Crec que la responsabilitat dels ciutadans és molt meritòria. Hem de reconèixer que aquesta és la direcció. Demanem a la gent que s'extremin les mesures d'higiene. És l'única manera de prevenir el contagi. El confinament està funcionant. Els números ens indiquen que estem en la bona direcció", ha conclòs l'alcalde d'Igualada.