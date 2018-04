Marc de Cea Falcó: “Aquí les idees són bones però falten diners per realitzar-les”

Amb 22 anys, Marc de Cea (Barcelona, 1995) ja sap el que és estudiar i treballar a l’estranger i, a més, fer-ho en universitats i empreses de prestigi. Graduat en enginyeria física i de les telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), De Cea ha passat per l’Institut de Ciències Fotòniques de Barcelona (ICFO), el Georgia Tech i el Massachusetts Institute of Technology (MIT), als EUA. Des de fa mig any treballa a la start-up Ayar Labs, a San Francisco, on dissenya xips fotònics amb silici, un invent clau per a la pròxima generació de telecomunicacions d’alta velocitat. Després de l’estiu tornarà al MIT per cursar un postgrau d’enginyeria elèctrica gràcies a una beca de La Caixa.

¿Quin és el teu camp d’estudi?

Em dedico a intentar fer fotònica amb el silici. El que m’agrada és fer dispositius que permetin les comunicacions, i en aquest camp el més important és la fotònica. Els xips de silici són el següent pas en telecos : consumeixen menys energia i l’ample de banda és més gran. El problema és que fer fotònica integrada és més difícil perquè els dispositius són petits i el cost és més gran.

¿És per això que aniràs als EUA?

Des de que vaig començar a la UPC tenia molt clar que me’n volia anar a fora. Els EUA no eren la meva prioritat, però tenia clar que volia provar de viure sol i viatjar. Abans del MIT vaig ser a Atlanta i em va agradar. Als EUA he conegut gent nova i una cultura molt diferent. A més, qualsevol cosa que sigui fabricar dispositius reals en el meu camp és molt difícil perquè és car; així que els EUA és el millor lloc on anar.

¿I per què el MIT?

És on hi ha les millors cervells del món. Tothom amb qui parles és brillant i és enriquidor parlar-hi perquè t’aporten coses i t’estimulen. És una cosa que fent recerca a Espanya no he vist tant. Als EUA tenen més diners, i es nota. Moltes vegades aquí les idees són bones però falten diners per realitzar-les.

¿Per què has demanat la beca?

Si m’ho hagués de pagar jo seria impossible. La matrícula del MIT està per sobre dels 40.000 euros l’any. La beca m’estalvia maldecaps i em permet no haver de treballar i centrar-me en els estudis. I això, quan vas als EUA -sobretot durant els primers anys- s’agraeix molt.

¿Tornaràs a Barcelona?

El meu pla és tornar segur, perquè com aquí no es viu enlloc. Ara bé, en el meu camp, tot i que existeixen oportunitats a Espanya, tot plegat és més difícil. No sé si tornaré de seguida quan acabi el doctorat, però més tard segur que sí.