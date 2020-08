Mascareta obligatòria i finestres obertes a les universitats

A les escoles i instituts i, evidentment, també a la universitat. La mascareta serà obligatòria a les classes presencials a totes les universitats espanyoles i, "per descomptat", també als espais comuns, com ara la biblioteca, la cafeteria o els passadissos de les facultats, com ja es va anunciar al juny. Aquest és un dels canvis fonamentals anunciats aquest dilluns pel ministeri d'Universitats, després d'una reunió amb les comunitats autònomes, en què també s'ha acordat intensificar la ventilació de tots els espais almenys 10 o 15 minuts a l'inici i al final de la jornada, i a les aules després de cada classe lectiva. De fet, es recomana mantenir les finestres obertes sempre que sigui possible.

Unes aules que estaran més buides del que és habitual. Si fa un parell de mesos es va anunciar que la nova normalitat imposarà a les facultats un "model híbrid de docència presencial i virtual", ara el ministeri i les autonomies intenten concretar-ho, i avui han anunciat que si la capacitat de les aules no garanteix una separació d'1,5 metres entre tots els estudiants matriculats a l'assignatura, l'activitat docent "no podrà desenvolupar-se de forma presencial en la seva totalitat". Com ho faran? Una opció és que, de manera rotatòria, alguns estudiants vagin a l'aula i la resta segueixin la retransmissió de la classe en directe des de casa i per videconferència. De fet, el ministeri diu que "tenint en compte l'escassetat de recursos docents a curt termini, no es considera convenient doblar les classes per grups per mantenir la presencialitat, perquè això implicaria una sobrecàrrega inassumible per al professorat".

Garantir la docència als estudiants aïllats o contagiats

La reunió també ha servit per provar d'aclarir com es gestionaran els casos o possibles casos de covid-19. Qualsevol estudiant que sospiti que té coronavirus haurà d'aïllar-se a casa fins que tingui els resultats de les proves PCR. Si es confirma el contagi, no podrà anar a la universitat fins tres dies després del final del quadre clínic i un mínim de 10 dies després des de l'inici dels símptomes. Al detectar un cas positiu es posarà en marxa, aleshores, el rastreig per trobar els possibles contactes. Com també passarà als centres educatius, hi haurà un responsable covid a cada universitat, que haurà de determinar amb quins altres estudiants i membres de la comunitat universitària aquest contagiat ha tingut un contacte a menys de dos metres durant més de 15 minuts sense mascareta des de les 48 hores abans de l'inici dels símptomes fins al seu aïllament. Totes aquestes persones hauran d'estar en quarantena 14 dies.

A nivell acadèmic, s'ha acordat garantir la docència als estudiants aïllats. "L'estudiant que passi una situació d'aïllament tindrà el dret de rebre la docència corresponent de forma no presencial", han confirmat des del ministeri, que passa la pilota als centres perquè "vetllin" perquè això es produeixi.

Ara bé, no queda clar què passarà si hi ha un nombre molt elevat d'estudiants afectats i quan es tancaran facultats: el document difós pel ministeri només diu que "qualsevol decisió que tingui una afectació general d'un centre o una universitat haurà de ser presa conjuntament pels responsables de la universitat i les autoritats sanitàries".

Davant les poques concrecions, els estudiants han exigit plans de contingència que cobreixin tots els escenaris possibles. La Coordinadora de Representants d'Estudiants d'Universitats Públiques veu "imprescindible" flexibilitzar les metodologies per adaptar-les a les necessitats de cada estudiant. Així, tal com recull Efe, demanen prioritzar l'avaluació contínua, l'accés en qualsevol moment als materials de les assignatures i garanties per fer les pràctiques obligatòries.