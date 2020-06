Mascaretes obligatòries fins a la tardor i multes de 100 euros: així planteja Sánchez la nova normalitat

Quan s'aixequi l'estat d'alarma el 21 de juny, continuarà sent obligatori dur mascareta tant a l'aire lliure com en espais tancats, segons estableix l'esborrany del decret per a la nova normalitat que l'executiu de Pedro Sánchez vol aprovar dimarts que ve, 9 de juny, al consell de ministres i que ha avançat aquest divendres la Cadena SER. L'obligació s'allargarà, com a mínim, fins passada la tardor i tota persona més gran de sis anys que no porti la mascareta al carrer o als espais tancats (com el transport públic) quan no sigui possible mantenir la distància de seguretat -d'entre un metre i mig i dos metres- cometrà una infracció lleu i s'enfrontarà a una sanció de 100 euros. Quedaran al marge d'aquesta directriu aquells que tinguin una malaltia o dificultat respiratòria, o una discapacitat o dependència que els impedeixi treure-se-la de forma autònoma.

El text no és definitiu i encara serà objecte de debat en les properes reunions amb els governs autonòmics, però recull la competència exclusiva de les comunitats per a "l'adopció, supressió, modulació i execució" de les mesures corresponents a la fase 3, llevat de les que fan referència a la llibertat de circulació fora de les unitats territorials -en el cas de Catalunya, les regions sanitàries-. A més, i com ja va avançar la setmana passada Sánchez, seran les autonomies les que decidiran si es dona per superada l'última etapa del pla de transició "en funció de criteris sanitaris i epidemiològics".

Ara bé, l'esborrany també atorga a l'Estat l'ultima paraula en casos "excepcionals" o per motius d'"extraordinària gravetat o urgència" amb l'objectiu -s'apunta- d'assegurar el compliment del marc normatiu. La presa de decisions es farà "amb la col·laboració de les comunitats autònomes i d'acord amb les seves respectives competències" però el govern central es reservarà la capacitat per intervenir i determinar sense que calgui que l'estat d'alarma estigui vigent.

Les claus del nou decret

Rastreig de positius i contactes

El plantejament de Sánchez s'allargarà fins que es doni per acabada la pandèmia del covid-19, sigui perquè està controlada amb una vacuna o amb un tractament altament eficaç. Mentrestant, l'executiu espanyol manté l'obligació que les autonomies facilitin al ministeri de Sanitat totes les dades necessàries per fer seguiment de l'evolució del covid-19 "i les que calgui" per garantir la coordinació entre les autoritats sanitàries. En cas de nous brots, establiments, mitjans de transport i altres entitats hauran de facilitar a les autoritats sanitàries la informació de què disposin per identificar les persones potencialment afectades, amb l'objectiu de traçar contactes i tallar possibles cadenes de transmissió. Els operadors de trens, autobusos i avions també hauran d'emmagatzemar la informació de tots els passatgers com a mínim durant un mes per facilitar les tasques de rastreig.

Distàncies de seguretat i desinfeccions

El text fixa que les comunitats autònomes han d'evitar les aglomeracions als transports públics, si bé seran els òrgans dependents de la Direcció General del Transport Terrestre els que decidiran quina volum exacte podran ofertar trens i autobusos. Però amb aquesta premissa de limitar la concentració de premisses també s'haurà d'aplicar a centres de treball, escoles i hospitals: o es limitarà l'accés, es reduiran els aforaments o s'hauran de garantir torns per evitar coincidències massives. A més, els òrgans directius hauran d'adoptar mesures de neteja i desinfecció i posar a disposició de treballadors, alumnes i pacients, respectivament, aigua i sabó o gels hidroalcohòlics autoritzats pel ministeri.

Aquestes mesures de prevenció i higiene també seran obligatòries en el cas d'habitatges tutelats, residències de gent gran i centres per a persones amb discapacitat. En particular, assenyala l'esborrany, es vigilarà que les visites i els passeigs es facin sempre que es puguin "prevenir el risc de contagis" i comptar amb "plans de contingència davant de qualsevol rebrot".

Aforaments limitats als espais d'oci

Pel que fa als centres comercials, la proposta de decret també inclou normes d'aforament especialment en centres i parcs comercials, així com mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària. En el cas d'hotels i allotjaments turístics, el text destaca una restricció d'aforament en els espais comuns per garantir el distanciament social, i en el cas dels equipaments culturals, espectacles públics i altres activitats recreatives, així com les instal·lacions esportives, s'aplicaran les normes generals d'higiene i distanciament.