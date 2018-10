Matadepera, el segon municipi amb la renda més alta d'Espanya

Matadepera és el segon municipi amb la renda més alta d'Espanya segons l'estadística d'IRPF, amb una renda mitjana de 54.113 euros. El municipi del Vallès Occidental se situa només per darrere de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que repeteix com a municipi amb la renda més alta d'Espanya entre els de més de 1.000 habitants amb una renda bruta mitjana de 72.993 euros.

Per sota hi ha Boadilla del Monte (Madrid), amb 53.397 euros; Sant Just Desvern (Baix Llobregat), amb 52.263, i Rocafort (València), amb 51.056 euros. Tancant la llista dels deu amb més renda mitjana hi ha Majadahonda (Madrid), amb 50.992 euros; Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), amb 50.840 euros; Sant Vicenç de Montalt (Maresme), amb 50.691 euros, i Alcobendas (Madrid), amb 50.550 euros.

A l'altre extrem de la llista, el municipi amb la renda bruta mitjana més baixa és Zahínos (Badajoz), amb 11.166 euros, seguit de Fuenlabrada de los Montes (Badajoz), amb 11.679; Ahigal (Càceres), amb 11.905 euros; Higuera de Vargas (Badajoz), amb 11.913 euros, i La Parra (Badajoz), amb 11.954.

A continuació hi ha Almáchar (Màlaga), amb 12.032 euros; Cervantes (Lugo), amb 12.054 euros; Tornavacas (Càceres), amb 12.122 euros; Puerto Serrano (Cadis), amb 12.137 euros, i Montejícar (Granada), amb 12.151 euros.

D'altra banda, Pozuelo de Alarcón és també el municipi amb la renda disponible mitjana més alta (53.428 euros), seguit de Matadepera (40.814 euros), Boadilla del Monte (40.326 euros) i Sant Just Desvern (38.960 euros). La renda disponible mitjana més baixa es troba a Zahínos (10.376 euros), Fuenlabrada de los Montes (10.878 euros), Higuera de Vargas (11.012 euros) i La Parra (11.029 euros).

L'estadística de l'Agència Tributària, que recull els 19,6 milions de declaracions de la renda del 2016, reflecteix una renda bruta mitjana de 25.950 euros i una renda disponible mitjana de 21.367 euros.

Per comunitats autònomes, Madrid és la regió amb la renda bruta mitjana més alta (34.272 euros), seguit de Ceuta (30.234 milions), Catalunya (29.541 euros) i Melilla (29.540 euros). Per contra, la renda bruta mitjana més baixa es dona a Extremadura (19.389 euros), Castella-la Manxa (21.449 euros), Andalusia (21.799 euros) i Múrcia (22.286 euros).