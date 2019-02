El #MeToo de l'Eurocambra reclama als candidats un compromís per escrit contra l'assetjament

S'acosten les eleccions europees i les impulsores i els impulsors del moviment #MeToo al Parlament Europeu ho volen aprofitar per aconseguir més compromís en contra de l'assetjament sexual a l'Eurocambra. Per això, aquest dimecres han impulsat una iniciativa perquè els candidats a ser membres del Parlament Europeu signin un compromís escrit per combatre i prevenir activament l'assetjament sexual durant el mandat 2019-2024.





Our pledge for the EU-elections is out! We call on the candidate MEPs to sign and commit to actively combat & prevent sexual harassment in the @Europarl_EN for the mandate 2019-2024 #MeTooEP #MeToo #TimesUp 🇪🇺👊🇪🇺 pic.twitter.com/P5IuDwycMk — MeTooEP (@MeTooEP) February 6, 2019

El moviment #MeToo del Parlament Europeu està constituït per treballadores de la institució, tant de l’àmbit polític com administratiu, que han denunciat diversos casos i que intenten que es prenguin mesures com ara la creació d’un comitè independent d’experts que auditi la manera com es gestionen els casos d’assetjament sexual. També volen crear un comitè antiassetjament amb doctors que donin suport mèdic a les víctimes. I, finalment, la seva gran reivindicació és que s’estableixi una formació obligatòria per a diputats i treballadors amb càrrecs d’alta responsabilitat per conscienciar en contra de l’assetjament sexual. L’obstacle en aquest àmbit és l’obligatorietat. El curs ja es va posar en marxa, i a principis d’aquest any només s’hi havien inscrit 21 dels 751 diputats.

Com ha canviat el #MeToo els centres de poder?

La campanya impulsada aquest dimecres va en aquesta línia. Són 10 punts que comprometen el signant si arriba a ser membre del Parlament Europeu en el pròxim mandat. Què diuen aquests 10 punts?

Combatre activament, prevenir i denunciar el sexisme i l'assetjament sexual i mai mantenir-se en silenci o acceptar cap justificació per a actes d'aquest tipus. Acabar amb la cultura del silenci i la tendència predominant de culpar les víctimes d'assetjament sexual. Promoure la idea que la igualtat de gènere no és només un problema de dones, sinó un objectiu que implica a tothom. Garantir que el Parlament Europeu lideri l'establiment de normes per combatre l'assetjament sexual i garantir un entorn laboral segur per a tothom. Mai acceptar l'excusa de la immunitat com a motiu d'impunitat i treballar per garantir sancions dissuasòries per a tots els actes d'assetjament sexual. Inscriure's al curs del Parlament sobre respecte i dignitat a la feina i fer que aquest curs sigui obligatori per a tothom, també per als eurodiputats. L'aplicació de la resolució sobre la lluita contra l'assetjament sexual a la UE, l'establiment d'un sòlid Pla d'Acció sobre Gènere i una directiva de la UE sobre la lluita contra la violència contra les dones. Protegir activament tots els treballadors del Parlament Europeu, especialment aquells amb contractes precaris. Lluitar per a la creació d'una estructura accessible, efectiva i totalment independent per tractar l'assetjament al Parlament Europeu. Difondre i advocar perquè qualsevol bona pràctica a nivell de la UE s'implementi en les assemblees nacionals i el partit polític del signant.

El sisè punt és justament una de les reivindicacions que més està costant tirar endavant al moviment #MeToo del Parlament Europeu. La majoria d'eurodiputats van aprovar al setmana passada en ple una esmena per signar un codi de conducta en què ja es comprometen contra l'assetjament sexual, però sense cap implicació a la pràctica. L'Eurocambra no va tirar endavant l'esmena que volia convertir en obligatori el curs de formació per a tots els eurodiputats que després volguessin poder ser escollits per a càrrecs clau.

Com ha explicat una de les portaveus d'aquest moviment, Arantxa Calvera, la setmana que ve es reuniran a Estrasburg amb el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, per traslladar-li aquesta iniciativa i, a partir d'aquí, els pròxims passos són els de convocar els eurodiputats però també els futurs candidats de cada grup parlamentari i partits a signar el document. En la presentació de la campanya hi ha estat present la periodista Cristina Fallarás, com a impulsora de la iniciativa #Cuéntalo a les xarxes socials que va promoure que milers de dones d'arreu del món fessin públics casos d'assetjament.